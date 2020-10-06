Covid-19 aşı reddine çözüm olacak mı?

İSTANBUL-Özellikle son yıllarda büyük ses getiren aşı tereddüdü veya reddi, sağlık otoriteleri tarafından halk sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor. Covid-19 aşı çalışmalarının detayları ise tüm dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Bu noktadan hareket eden Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası(AHESEN), önemli bir çalışmaya imza atacak. Yapılacak araştırma ile “Covid-19 Pandemi Sürecinde Türk Toplumunun Aşı Bilinci ve Aşılama Davranışının Değerlendirilmesi Çalışması” birçok veriyi ortaya koyacak.

Covid-19 Küresel Halk Sağlığı Sorunu Olan Aşı Reddine Çözüm Olacak mı?

“Aşının kapsamlı olarak uygulanabilmesi için kamuoyu bilinci son derece önemli”

2019 yılında Çin'in Wuhan şehrinde başlayan, ilk olarak 2019 yeni koronavirüs (2019 ‐ nCoV) olarak bilinen ve şiddetli akut solunum sendromu sebebi olan koronavirüs 2 (SARS ‐ CoV ‐ 2), salgına yol açarak 2020 yılında tüm dünyanın ortak gündemi haline geldi. COVID-19 salgınının ilk aylarında, bu küresel salgının gücü son birkaç yıldır küresel halk sağlığı sorunu haline gelen aşı reddi sorununu çözüp çözmeyeceği merak ediliyor. Bu anlamda kamuoyu bilinci de aşının kapsamlı olarak uygulanabilmesi için büyük önem taşıyor. Bu öneme istinaden, Covid-19 salgın döneminde Türkiye’de aşılara olan tereddüttün derecesi ne boyuttadır? Sebepleri ve kaynağı nedir? Hangi demografik özelliklerden ve değişkenlerden etkilenmektedir? Covid-19 pandemisinin bir halk sağlığı sorunu olan aşı tereddütlerine Türkiye’deki etkisi nedir? Soruları bu araştırma ile yanıt bulacak ve Türk toplumunda Covid-19 aşısının talep görüp görmeyeceğini ortaya konulacak.



AHESEN Bilim Kurulu Başkanı ve Proje Yöneticisi Prof. Dr. Ersin Akpınar; “Bizler halk sağlığı için son derece önemli bir konu olan aşı kararsızlığı oranını tespit ederek toplumu bilinçlendirmeyi, aşıyla önlenebilir hastalıkların etkin kontrolünü sağlamayı ve gelişmekte olan diğer ülkelere bu konuda örnek olabilmeyi amaçlıyoruz. Çalışmamız, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin etkilerini ve koruyucu hizmetlerin durumunu belirleyip, toplumsal aşılama görüşleri ile planlama yapılmasına katkıda bulunacaktır” dedi.



Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık Sağlık ve Sosyal Bakım Kurumu ile National Institute for Health Research (NIHR), Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon birimi Tıp Araştırma Konseyi ile desteklenen çalışmada; Proje Yöneticisi; Prof. Dr. Ersin Akpınar, Yardımcı Proje Koortinatörü; Dr. Pelin Yıldırım, Birleşik Krallık Koordinatörü; Dr. Cemal Kavasoğulları, Biyoistatistik Danışmanı; Dr. Cumali Uri ve Türkiye Yardımcı Araştırmacılar; Dr. Rabia Eroğlu Kıraç, Dr. Seda Dardan, Dr. Gaye Çabukoğlu yer alıyor.