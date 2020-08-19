Covid-19 bulaşıcılığını azaltmak için sürü bağışıklığı sistemini hayata geçirmek doğru mu?

Sürü bağışıklığı veya topluluk bağışıklığı, bir popülasyonun herhangi bir hastalığın yayılımını önleyecek kadar o hastalığa karşı bağışıklık geliştirmesi olarak tanımlanıyor. Sürü bağışıklığının sağlanabilmesi için, toplumun belirli bir kesiminin o hastalığa karşı bağışıklık kazanmış olmasının yanında, aşılanmış olması da gerekli.

Sürü bağışıklığı sistemi, aşı olduktan sonra dahi bağışıklık geliştiremeyen bireyleri, hamile kadınları ve yenidoğan bebekleri koruma odaklı bir yaklaşım. Yani buradaki amaç, hastalıklara karşı dirençli kişilerin aşılanma yoluyla bir hastalığa karşı bağışıklık geliştirerek ve o toplumdaki savunmasız kesimi koruyarak hastalığın yayılımının önlenmesi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün açıkladığına göre ise dünya henüz Covid-19’a karşı herhangi bir sürü bağışıklığı geliştirebilmiş değil.

Sürü bağışıklığı erken vadede Covid-19’a karşı bir kurtuluş vaat etmiyor

Sağlık uzmanları, salgını kontrol altına alabilmek için, toplumun %60 - %70’inin antikor geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Fakat Science dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma, SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı toplumun sürü bağışıklığı kazanabilmesini %40 oranına bağlamış.

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Acil Durum Programı yöneticisi Mike Ryan’ın söylediğine göre, dünya henüz Covid-19 için, hastalığın yayılımını önleyebilecek düzeyde bir sürü bağışıklığı kazanmadı. Bu yüzden Ryan, sürü bağışıklığının gelişmesini beklemek yerine başka çözümlerin aranması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sokağa çıkma yasağı sürü bağışıklığına göre çok daha etkili ve güvenli

Pandeminin erken dönemlerinde İngiltere ve İsveç, Covid-19’a karşı koruma sistemi olarak sürü bağışıklığını uygulayan ülkelerdendi. İki ülkede de bir süre sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. İlk geri adımı atan ise İngiltere olmuş, ülke hızla artan Covid-19 vakalarından dolayı kısa zamanda sokağa çıkma yasağı uygulaması getirmişti. İsveç’teki bilim insanları ise sokağa çıkma yasağının virüsün yayılımını azalttığından dolayı sürü bağışıklığı için etkili bir yöntem olmadığını belirtmişti.

İngiltere’deki sokağa çıkma yasağı uygulamaları ile İsveç’teki sürü bağışıklığı sistemini karşılaştıran bir çalışmada belirtildiğine göre, sokağa çıkma kısıtlamaları sürü bağışıklığı sistemine göre çok daha etkili bir yöntem. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü uzmanları da sürü bağışıklığının tehlikeli olduğunu ve birçok insanın ölümüne yol açabileceğini söylüyor.

Sonuç olarak, sürü bağışıklığı sisteminin virüs için uzun ve güvenilir bir koruma sağladığı belirsiz. Uzmanların söylediğine göre, SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı en etkili yöntem ise aşı olmak. Dünya Sağlık Örgütü de, Covid-19 için etkili bir aşı çıkana dek ülkelerin yapması gereken en önemli uygulamaların test, izolasyon, sosyal mesafe ve hijyen olduğuna dikkat çekiyor.