COVID-19 Enfeksiyonunda Omega 3/Omega 6 Dengesi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından COVID-19 olarak isimlendirilmiş ve hâlen tüm dünyayı etkisi altına almış olan koronavirüs kaynaklı enfeksiyon hakkında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Bireysel koruma önlemlerinin ön planda olduğu, hasta sayısının artmasını önlemek için mümkün olduğu kadar evlerde yaşamın devam ettiği bu zor dönemde, Sağlık Bakanlığının girişimiyle, beslenme ve diyetetik bölümlerinin hazırladığı Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi’nin önerileri ve Türkiye Diyetisyenler Derneği’nin Koronavirüs (Covid-19) Hakkında Beslenme Önerileri tarafından altı çizilen konulardan biri de beslenmenin önemidir.

Vücudumuzun fonksiyonlarını düzgün bir şekilde gerçekleştirmesi için dengeli bir diyet sağlıklı yaşam için son derece önemlidir. Vitamin D veya yağ asitleri gibi bazı gıdaların bağışıklık sistemini düzenleyici etkileri olduğu bilinmektedir.1

Vücudumuzda üretilemeyen, diyetle almak zorunda olduğumuz esansiyel yağ asitleri pek çok metabolik fonksiyonda rol oynar. Etkilerini, kendileri veya eikozanoidler aracılığı ile gösteren yağ asitlerinin yararlı etkilerinin ortaya çıkması için omega 3/omega 6 dengesinin sağlanması önemlidir.2,3

Batı diyetleri, tahıllar ve bitkisel yağlar açısından zengin bir beslenme şeklidir ve bu diyette bulunan gıdalarda omega 6 yağ asidi miktarı yüksek, omega 3 miktarı düşüktür. Olması gereken omega 6/omega 3 yağ asidi oranı 1:1 iken, bu oran Batı diyetlerinde 20:1 veya daha fazladır.4 Omega 6 yağ asitlerinin aşırı miktarda tüketimi eğer omega 3 yağ asitleri ile dengelenmemişse enflamasyonun daha da alevlenmesine neden olmaktadır.5

İmmün sistemimizin güçlü olmasının hayati önem taşıdığı bugünlerde, yağ asidi dengesinin de önemi artmıştır. Bugüne kadar yapılmış pek çok çalışmada; metabolik hastalıklarda, gebelerde, obezlerde, kanser hastalarında yararlı etkileri gösterilmiş omega 3 yağ asitleri, anti-enflamatuar etkileri nedeni ile şiddetli enflamasyonu bastırmada etkilidir , omega 3 yağ asitleri, immün sistemin düzenlenmesini ve doğru yönlendirmesini sağlar.1,3-8

Sonuç olarak; beslenme rejimimize soğuk deniz balıklarını haftada 2 porsiyon olmak üzere dâhil etmek veya omega 3 desteklerinden faydalanmak özellikle bu dönemde iyi bir seçenek olabilir.

Omega 3 preparatını seçerken Sağlık Bakanlığı onaylı olan ürünleri tercih etmek yerinde olacaktır.

Omega 3 yağ asitlerinin farklı immün sistem hücreleri üzerindeki etkilerinin bazılarıları

Hücre tipi Etki Makrofajlar Sitokinleri azaltır Fagositozu artırır Nötrofiller Migrasyonu azaltır Fagositozu artırır Eozinofiller İnfiltrasyonu azaltır Bazofiller Aktivasyonu azaltır Mast hücreler Aktivasyonu azaltır B hücreler IgM üretimini artırır

