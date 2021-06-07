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Covid-19 geçiren sağlık çalışanı hikayesini ağlayarak anlattı
Malatya’da sağlık görevlisi Hatice Kutlu, yakalandığı korona virüsü 2 yaşındaki oğlu ve görümcesine de bulaştırdı. Tedavi sonrası sağlığına kavuşan Hatice Kutlu, korona virüs geçirdiği dönemi ağlayarak anlattı.
Covid-19 geçiren sağlık çalışanı hikayesini ağlayarak anlattı
07 Haziran 2021 10:12 - İHA
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Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Tıbbi Sekreter olarak çalışan Hatice Kutlu çalışırken Covid-19’ a nasıl yakalandığını gözyaşlarıyla anlattı. Kutlu, hastanenin doğum servisinde tıbbi sekreter olarak çalıştığını belirterek, “Covid-19 pandemisine ben de yakalandım. Önce grip gibi seyretti. Daha sonra eklem ağrılarım arttı. Koku ve tat alamama gibi durumlar yaşadım. Test verdim. Test sonucum pozitif çıkınca çok üzüldüm. Şu an bile aklıma gelince çok üzülüyorum” şeklinde konuştu.

Bir yandan pandemi ile uğraşırken diğer yandan iki yaşındaki oğlunu da salgından korumaya çalıştığını ancak başarılı olamadığına dikkat çeken Kutlu, “Çocuğumdan ayrı kaldım ayrıca çok üzüldüm. Evde hastalığı görümceme bulaştırdım. Görümceme ve oğluma bulaştırdım. Onlar hafif atlattı. Ben biraz ağır atlattım. Eşim ve kayın valideme çok şükür bir şey yoktu. Biraz çocuğum ateşlenmiş ilk günü. Tabi bundan haberim yoktu. Bana söylemediler ama yine de üzüldüm yani. Çocuğumu telefonda izliyordum. Kamerayı duvara tutuyordum. Bir saat onu seyir ediyordum. Ondan sonra ilaçlarımı kullandım toparladım bir süre sonra. İlk negatifi sonucunu aldıktan sonra il sağlık müdürlüğünden aramışlardı ve negatif sonucu üzerine çok heyecanlanıp sevindim” ifadelerini kullandı.

“Negatif sonucu sonrasında çocuğumu kucaklamamdaki anı unutamam”

Pozitif dönemden sonra yaptırdığı testin negatif çıkmasından sonra çocuğuna koştuğunu vurgulayan Kutlu, “Negatif test sonucum sonrasında oğlumun yanına gidebilir miyim dedim. Maskeni takarak çocuğunuza yaklaşabilirsiniz denilince dünyalar benim oldu. Negatif sonucu sonrasında çocuğumu kucaklamamdaki anı unutamam. Daha sonra ikinci testim de negatif geldi. Sonrasında aşı geldi aşımızı yaptırdık” ifadelerini kullandı.
Covid-19’u atlattıktan sonra dikkat etmeye devam ettiğine dikkat çeken Kutlu, “Ondan sonrada mümkün mertebe dikkat etmeye çalışıyorum. Eve gidince de temizlik kurallarına riayet ederek çocuğuma yaklaşıyorum” diye konuştu.

Korona virüs döneminden sonra hala öksürüğünün geçmediğini ve yorgunluk hissi olduğuna parmak basan Kutlu, Covid-19’dan uzak kalmak için mümkün mertebe her kesin elinden geldiği kadar kurallara dikkat etmesini tavsiye etti.

Anahtar Kelimeler:

malatya egitim ve arastirma hastanesi tibbi sekreter covid19

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