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Covid-19 geçirenlerin üçte biri uzun vadeli sağlık sorunları yaşıyor
Covid-19 virüsünün kalıcı etkileri araştırıldı. Virüs nedeniyle hastaneye kaldırılan üç hastadan en az biri, birden fazla organ problemi ve kötüleşen akıl sağlığı gibi uzun vadeli sağlık sorunları yaşadığı ortaya çıktı.
Covid-19 geçirenlerin üçte biri uzun vadeli sağlık sorunları yaşıyor
23 Mart 2021 13:19 -
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Covid-19 yalnızca hastalık döneminde değil, sonraki dönemlerde de kalıcı etkiler bırakıyor.

İtalya'da 143 hastadan oluşan bir çalışmada, hastaların yaklaşık yüzde 90'ının iyileştikten 60 gün sonra kalıcı semptomlar bildirdiği ortaya çıktı. 

Hastalık nedeniyle hastaneye yatanların 3 te 1’inde daha sonra kalıcı semptomlar görüldüğü belirlendi.

En sık görülen semptomlar yorgunluk, nefes darlığı, eklem ağrısı ve göğüs ağrısı...

Bazı hastaların hastaneden taburcu edildikten aylar sonra birden fazla şikayet  bildirdikleri saptandı.

İncelenen hastaların yüzde 30'unda yaygın olarak bildirilen semptomlar arasında yorgunluk, nefes darlığı, kaygı, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu yer alıyor.

60 gün sonra semptomlar ortaya çıkıyor

Hastaların yarısından fazlası hastaneden ayrıldıktan 60 gün sonra birden fazla semptom yaşadı.

Fransa, İngiltere ve Çin'den yapılan üç çalışmada ise hastaların yüzde 25 ila 30'unun Covid-19'dan iyileştikten haftalar sonra uyku bozuklukları bildirdiğini gösterdi.

Acilen üzerinde çalışılması gerekiyor

Nature Medicine dergisinde yayınlanan incelemede elde edilen veriler, hükümetlerin konu üzerinde daha fazla çalışma yapmasını gerektiren acil bir duruma işaret ediyor.

Uzmanlar "Verilerin buzdağının yalnızca bir kısmı olabileceği" uyarısı yapıyor.

Araştırmacılar, virüs hakkında daha fazla araştırma yapılması, kalıcı ve yaşamı değiştiren semptomları tedavi etmek için daha fazla klinikler kurulması çağrısında bulundu.

Ağır vakalarda, araştırmalar, virüsün diğer organlara da saldırdığını ve bunun kardiyovasküler hastalık ve kronik inflamasyon gibi çeşitli komplikasyonlara yol açtığını göstermişti.
 
 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 uzun kovid

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