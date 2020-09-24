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Covid-19, gizli tüberkülozu ortaya çıkarabilir
Uzmanlar, gizli tüberkülozu olan kişilerin Covid-19’a yakalandığında hastalığı daha şiddetli geçirebileceğini, hatta bu durumun ölümle sonuçlanabileceğini öne sürdü.
Covid-19, gizli tüberkülozu ortaya çıkarabilir
24 Eylül 2020 17:34 - MEDİMAGAZİN
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Tüberküloz, genellikle akciğerlere saldıran ancak vücudun herhangi bir yerine de saldırabilen bir bakterinin neden olduğu bir hastalık olarak kabul ediliyor. Enfekte olan her hasta ise semptom göstermeyebiliyor. Hastalık; asemptomatik olan gizli tüberküloz hastaları ve semptom geliştiren aktif hastalar olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Son zamanlarda açığa çıkan bir bilgiye göre, tüberkülozun yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığı ile endişe verici bir bağlantısı var. Özellikle gizli tüberkülozu olan bir kişi Covid-19’a yakalandığında bunun sonuçları ölüme kadar varabilir. Üstelik her iki hastalık da havadan bulaşıyor, insanlar öksürdüğünde veya hapşırdığında yayılıyor.

Dünya çapında ilk 10 ölüm nedeni arasında sayılan tüberküloza her yıl yaklaşık 10 milyon kişi yakalanıyor. Hastalık, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yalnızca 2018’de bir buçuk milyon kişiyi öldürdü. San Diego Eyalet Üniversitesi Halk Sağlığı Okulunda profesör olan genomik uzmanı ve tüberküloz araştırmacısı Faramarz Valafar, insanların hastalandığında yalnızca gizli tüberküloz bulaştırmakla kalmayıp aynı zamanda SARS-CoV-2 virüsünü de başkalarına yayabilme olasılığından söz etti.

Vafalar, “Tüberküloz, insanları Covid-19’a daha duyarlı hale getirebilirken, Covid-19 ayrıca bir bulaşma aracı olarak hareket ederek tüberkülozun daha hızlı yayılmasına yardımcı olabilir.” Ayrıca Valafar, tüberküloz bakterisinin fırsatçı bir patojen olduğunu, aktif hale gelmeden önce insanların bağışıklık sisteminin tehlikeye girmesini beklediğini açıkladı.

Valafar, tüberkülozu önlemek için Covid-19 hastalarına tüberküloz hastalarına uygulanan antibiyotiklerin verilmesini savunuyor. “Tüberküloz günümüzde daha çok gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelerde yaygın olsa da, diğer ülkeler hastalığı ciddiye almaz veya kontrol etmezse bu hastalık da Covid-19 salgını gibi yayılabilir.”
 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus covid-19 tuberkuloz yeni tip koronavirus

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