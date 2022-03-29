Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
COVID-19 hastalarında ani gelişen görme kayıplarıyla ilgili çalışma tıp literatüründe
Prof. Dr. Ateş'in Kovid-19'un, göz damarlarında tıkanıklığa yol açıp ani görme kaybına neden olduğunu tespit ettiği araştırması tıp literatürüne girdi.
COVID-19 hastalarında ani gelişen görme kayıplarıyla ilgili çalışma tıp literatüründe
29 Mart 2022 17:34 - AA İlhami Erkılıç
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Ateş, geçen yıl Kovid-19 tanısı almış veya tedavisi görmüş genç hastalarda ani görme kaybı şikayetleri üzerine klinik araştırma ve çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kovid-19 geçirmiş veya tedavisi görmüş hastalarda yapılan muayene ve tetkiklerde görme kaybının Kovid-19'a bağlı retinal damarlardaki tıkanıklık sonucu olduğunu ortaya koyan Ateş, bu hastalara medikal tedavi yanında hiperbarik oksijen tedavisini de uyguladı.

COVID-19 hastalığı ani görme kaybı problemine neden olabiliyor

Ateş'in söz konusu hastalarda ani gelişen görme kayıplarının Kovid-19'un bir komplikasyonu ve bu durumun hiperbarik oksijen ve medikal tedavi ile düzelebilir olduğunu tespit ettiği çalışması, "Korean J Ophthalmol" tıp dergisinde yayınlanarak dünya literatüründeki yerini aldı.

Anahtar Kelimeler:

prof dr orhan ates ani gorme kayiplari kovid-19 tip literaturu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.