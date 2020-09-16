Covid-19 hastalarında, iyileştikten aylar sonra bile kalıcı akciğer hasarı meydana gelebilir

Çin’deki bir grup araştırmacı, Covid-19 tedavisi sonrası iyileşen 55 hasta ile yaptığı çalışmada hastalığın akciğerdeki etkilerine dair bazı bilgiler sundu. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular gösteriyor ki, Covid-19’un etkileri akciğerlerde aylarca sürebilir.

Çalışmada incelenen 55 kişiden yaklaşık yüzde 70’i, tedavi sonrası akciğer taraması için hastaneye geldi. Bu da, akciğerlerin hala hasar gördüğünün ve iyileşmeye çalıştığının bir göstergesi. Yaş ortalaması 48 olan katılımcılardan bazılarında kalp ve şeker hastalığı gibi bazı sağlık sorunları vardı. Ancak hiçbirinde daha önceden var olan bir akciğer rahatsızlığı yoktu. Hastaların birkaçına Covid-19 tedavisi esnasında ilave oksijen sağlandı fakat hiçbiri mekanik ventilasyona ihtiyaç duymadı.

Hastalar, taburcu olduktan tam 3 ay sonra normal yaşamlarına geri dönebildi fakat çoğunda iyileştikten sonra bile nefes darlığı, öksürük, gastrointestinal problemler, baş ağrısı veya yorgunluk gibi semptomlar görüldü. Devam eden bu sorunların ana sebebi ise akciğerler.

Doktorlar, katılımcılardan 39’unun akciğer tomografisi sonuçlarında birtakım anormallikler tespit etti. Ayrıca, her 4 kişiden 1’inin akciğer fonksiyonlarında azalma meydana geldi.

Sonuç olarak, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan birçok insanın normal akciğer fonksiyonlarına kavuşması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Bu tarz araştırmalar, insanlarda Covid-19 hastalığının iyileşmesine ilişkin daha etkili ve uzun vadeli çözümler üretmeyi sağlayabilir.