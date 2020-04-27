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Covid-19 hastalarında, mide yanması ilacı deneniyor
ABD'de, Feinstein Klinik Araştırmalar Enstitüsü uzmanları korona virüs hastalarının tedavisinde mide yanması ilacı denemeye başladıklarını açıkladı.
Covid-19 hastalarında, mide yanması ilacı deneniyor
27 Nisan 2020 10:38 - New York Post
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Korona virüs salgının ABD’de en çok vurduğu bölge olan New York’ta, korona hastalarının tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor.

New York Post’un haberine göre Feinstein Klinik Araştırmalar Enstitüsü, corona hastalarında mide yanması ilacıyla tedavi yöntemini test ettiklerini açıkladı. Mide ilaçlarının etken maddesi ‘famotidine’nin Covid-19’a karşı önleyici etkisi olduğunu öne süren uzmanlar, bunu 150 kişilik hasta grubu üzerinde uygulamaya başladı.

HENÜZ İLK AŞAMADA

Söz konusu tedavinin, sıtma ilacı hidroksiklorokin ile beraber hastalara uygulandığını belirten uzmanlar, çalışmanın henüz ilk aşamalarda olduğunu ve sonuçların en kısa sürede açıklanacağını ifade etti.

Araştırma ekibinden Dr. David Battinelli, Northwell's North Shore Üniversite Hastanesi, Long Island Yahudi Tıp Merkezi ve Lenox Hill Hastanesi’nde çalışmanın uygulandığını söyledi.

1 MİLYON SINIRINA DAYANDI

Batinelli, testlere 1250 hastanın katılmasını hedeflediklerini de ekledi.

Worldometers’ın verilerine göre 1 milyon vaka sınırına dayanan ABD’de 55 bin kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 mide yanmasi ilaci

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