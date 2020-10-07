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Covid-19 hastalarının akciğerlerinde bulunan sıvı jel yeni bir tedavi yöntemi doğurabilir
Şiddetli Covid-19 ve solunum yetmezliği nedeniyle ölen bazı hastaların akciğerlerinde sıvı bir jel oluştuğu gözlendi.
Covid-19 hastalarının akciğerlerinde bulunan sıvı jel yeni bir tedavi yöntemi doğurabilir

FOTO:ARŞİV

07 Ekim 2020 16:36 -
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MEDİMAGAZİN-Araştırmacılar, şiddetli Covid-19 ve solunum yetmezliği nedeniyle ölen bazı hastaların akciğerlerinde sıvı bir jel oluştuğunu öne sürdü. Uzmanlar, bu jelin içindeki aktif maddenin ne olduğunu tespit ettiler. İsveç Umeå Üniversitesinde yapılan çalışmaya göre, bu yeni keşif yeni tedavilerde etkili bir adım olabilir.

Umeå Üniversitesinde araştırmacı olan Urban Hellman, bu jelin üretimini yavaşlatan veya jeli bir enzim yoluyla parçalayan tedavilerin zaten olduğunu belirtti. Hellman ayrıca, bulguların kortizonun Covid-19 üzerinde neden bir etkisi olduğunu açıklayabileceğini söyledi. Araştırmalar, şiddetli Covid-19 hastalarında kortizon ilacı Dekzametazonun tedavi üzerinde olumlu etki gösterdiğini söylüyor.

Umeå Üniversitesinden bir grup araştırmacı, bu jelin hiyalüronik asit maddesinden oluştuğunu gözlemledi. Hiyalüronik asit, uzun molekül ağında büyük miktarda suyu bağlayabildiğinden jel benzeri bir madde oluşturur. Covid-19 hastalarının akciğerlerinin alveollerinde isyan çıkaran, hastanın ventilatör bakımına ihtiyaç duymasına ve solunum yetmezliğinden ölmesine neden olan ise bu süreçtir.

 

Anahtar Kelimeler:

siddetli covid-19 jel hiyaluronik asit dekzametazon

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