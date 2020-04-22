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COVID-19 hastalarının neden yüzüstü yattığı belli oldu: Ürküten görüntü hayat kurtarıyormuş
Yeni tip koronavirüse yakalanan bazı hastaların yoğun bakımda yüzüstü yatırılmış görüntüleri herkesi korkutmuştu. Bu görüntünün Kovid-19 hastalarının tedavisinde büyük önem arz ettiği ortaya çıktı.
COVID-19 hastalarının neden yüzüstü yattığı belli oldu: Ürküten görüntü hayat kurtarıyormuş
22 Nisan 2020 14:43 - BBC
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Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs can almaya devam ederken, Kovid-19'a karşı tedavi ve aşı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR

Pandeminin Avrupa'ya yayıldığı ilk dönemlerde, İtalya'daki yoğun bakım ünitelerinde kaydedilen görüntüler çok konuşulmuştu. O görüntülerde bazı hastaların yüzüstü yatırılarak cihazlara bağlandığı görülmüştü. Aslında bu yöntemin hastalığın tedavisinde büyük bir önem arz ettiği ortaya çıktı.

TÜRK HEMŞİRE DETAYLARI BBC'YE AÇIKLADI

Türkiye'deki yoğun bakımlarda da aynı tedavi yönteminin kullanıldığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde BBC ekibi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisini görüntülemişti. Burada BBC'ye konuşan Kovid-19 Yoğun Bakım Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Aycan Kelez Yayık, hastaların yüzüstü yatma sebebinin şu sözlerle açıklamıştı: "Hastaları, o ödemin bir daha sönmesi ve oksijenasyonunun rahat sağlanması için için yüzüstü yatırmak zorunda kalıyoruz. O yüzden gördüğünüz bu hastalar yüzüstü yatıyor. Bundan fayda görüyoruz ama, öyle gözüküyor."

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 yuzustu yatirilan hemsire

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