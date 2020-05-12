Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Covid-19 hastalarının yarısı virüsü asemptomatik insanlardan kaptı
İrlanda’da yapılan bir çalışmada, dünya genelinde yapılan 17 araştırmanın sonuçları analiz edildi. Bilim insanları yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının yarısının virüsü hiçbir belirti göstermeyen asemptomatik ya da presemptomatik (belirtilerin ortaya çıkmadığı ilk 6 gün) dönemde bulunan insanlardan aldığını açıkladı.
Covid-19 hastalarının yarısı virüsü asemptomatik insanlardan kaptı
12 Mayıs 2020 18:15 - NTV
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İrlanda’da yer alan Dublin Üniversitesi Koleji’nden bilim insanları, yeni tip corona virüsün (Covid-19) 'presemptomatik' dönemde ne kadar yayıldığını belirlemek 17 küresel çalışmayı analiz etti.

Çalışmada vakaların yüzde 50’den fazlasının nasıl enfekte olduklarına dair hiçbir fikri olmayan insanlardan oluştuğu ortaya çıktı.

SEMPTOMLARIN ORTAYA ÇIKMASINDAN ÖNCEKİ GÜNLERDE HASTALIK YAYILIYOR
Bir kişinin ateş ve kalıcı öksürük içeren Covid-19’un ilk belirtilerini göstermesi ortalama 6 gün sürüyor. Ancak, hastalar  semptomların ortaya çıkmasından önceki günlerde de hastalığı yayabiliyor.  

Araştırmacılar, ülkelerin kademeli olarak normalleşme sürecine geçtiği bu zamanlarda, semptom göstermeyen Covid-19 hastalarının kontrol edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Covid-19, salgının geçen aralık ayında başlamasından bu dünya çapında 288 bini aşkın kişiyi öldürdü. Dünyadaki sağlık otoriteleri tarafından derlenen rakamlar da resmi olarak 4,2 milyonu geçkin vaka kaydedildiğini gösteriyor.

PANDEMİNİN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜ BİRKAÇ DAHA FAZLA OLABİLİR
Öte yandan, uzmanlar neredeyse tüm ülkeri etkisi alan pandeminin gerçek büyüklüğünün asemptomatik insanların tespit edilememesi ve yaygın testlerin olmaması nedeniyle birkaç kat daha yüksek olacağını düşünüyor.

Hong Hong, Singapur, İtalya ve virüsün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentininde dahil olduğu 17 uluslararası araştırmanın verilerinin kullanıldığı çalışmanın başyazı Miriam Casey ve meslektaşları, virüse maruz kalma ile ilk semptomların ortaya çıkması arasındaki zamanı incelediklerini açıkladı.

Araştırmada, corona virüsün insanlardaki ortalama kuluçka süresinin Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıkladığı benzer olarak 5,8 gün olduğu ifade edildi.

İrlandalı araştırmacılar, bulaşmanın çoğunun semptomların başlamasından üç gün önce ortaya çıktığını aktardı.

Anahtar Kelimeler:

corona virus semptomlar pandemi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.