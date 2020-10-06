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COVID-19 hastalarının yüzde 82'sinde nörolojik semptomlar görülüyor
ABD'de yürütülen bir araştırma, yeni tip koronavirüs hastalarında nörolojik semptomların oldukça sık görüldüğünü ortaya koydu.
COVID-19 hastalarının yüzde 82'sinde nörolojik semptomlar görülüyor
06 Ekim 2020 14:18 -
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ABD'de "Annals of Clinical and Translational Neurology" dergisinde yayımlanan çalışmada, Chicago'daki hastanelere COVID-19 tanısıyla bahar aylarında yatırılan 509 hastanın yüzde 82'sinde nörolojik semptomların da görüldüğü belirtildi.

İlk başta sadece ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak belirlenen hastalığın belirtilerine organlarda hasar, deride değişiklik, sindirim ile beyin ve sinir sistemi rahatsızlıklarının da girdiği ifade edildi.

Hastalığın semptomları izlendi

Araştırmada nörolojik belirtiler olarak COVID-19 hastalarının yüzde 45'inde kas, yüzde 38'inde de baş ağrılarına rastlandığı kaydedilirken, neredeyse hastaların üçte birinde beyin yapısı ya da fonksiyonunda değişiklikler olarak tanımlanan ensefalopati görüldü.

Araştırmada incelenen hastaların yüzde 30'unda baş dönmesi, yüzde 16'sında tat ve yüzde 11'inde de koku kaybı görüldü.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 norolojik semptom

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