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Covid-19 hastalığı retinayı etkiliyor olabilir
Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, şiddetli akut solunum sendromu SARS-CoV-2’nin retinayı etkilediği öne sürüldü.
Covid-19 hastalığı retinayı etkiliyor olabilir
23 Eylül 2020 12:56 - MEDİMAGAZİN
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SARS-CoV-2 enfeksiyonu günden güne daha çok yayıldıkça, virüsün insan vücudunda ortaya çıkardığı etkilere dair daha fazla bilgi ortaya çıkıyor. Önceden yalnızca solunum hastalığı olarak bilinen Covid-19, şimdi birden çok organı etkileyen bir enfeksiyon haline geldi.

EClinicalMedicine dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmada, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2’nin retinayı hedeflediği öne sürüldü.

İtalya’daki bir araştırma ekibi, semptomların başlamasından itibaren 30 gün içinde Covid-19 hastalarının retinalarını analiz etti. Ekip, klinik parametrelerde olası korelasyonları araştırmak üzere retina ve damar yapısındaki değişiklikleri saptamak için Covid-19 hastalarının fundusunu taradı.

Araştırmacılar, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’nın Milano kentindeki Luigi Sacco Hastanesi Biyomedikal ve Klinik Bilimler Departmanında tek merkezli bir çalışma yürüttü. Çalışmanın katılımcıları, 54 pozitif hasta ve 133 enfekte olmamış hastadan oluşuyordu. Bulgular sonucunda, pozitif hastaların retinal kanama, leke, genişlemiş damarlar ve kıvrımlı damarlara sahip olduğu tespit edildi.

Ekip ayrıca, katılımcılar arasında ortalama arter çapını (MAD) ve ortalama damar çapını (MVD) ölçtükten sonra, Covid-19 hastalarında enfekte olmayanlara göre iki değerin de daha yüksek olduğunu buldu. Araştırmacılar, retina damarlarının çapının doğrudan hastalığın ciddiyetiyle ilişkili olduğunu, bu nedenle Covid-19’un retinayı olumsuz etkileyebileceğini açıkladı.

Araştırma bulguları, SARS-CoV-2’nin akciğerler dışında vücudun birçok bölümünü de etkileyebileceğini gözler önüne seriyor.
 

Anahtar Kelimeler:

sars-cov-2 retina covid-19 covid-19 hastaligi

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