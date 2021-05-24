COVID-19 hastane servislerindeki hemşirelerin yüzde 50'den fazlası işi bırakmayı düşünüyor

MEDİMAGAZİN-TheJapanTimes'da yer alan habere göre, Ocak ve Şubat aylarında yapılan bir ankete göre, hemşirelerin % 51,3'ü, yüksek düzeyde stres ve enfeksiyon kapma endişelerini öne sürerek ya “her zaman” ya da “bazen” ayrılmayı iştan ayırlmayı düşündüklerini söyledi.

Ocak ayında Tokyo, Osaka ve diğer iller için ikinci bir olağanüstü hal ilan edilirken, şu anda ülkenin en büyük şehirlerinin çoğunda üçüncü bir olağanüstü hal uygulanıyor.

İş bırakmayı düşünen hemşirelerin bazıları yorgunluktan, fazla mesai süresinden ve düşük ücretlerden bahsetti.

Ankete göre, 79 hemşire veya ankete katılanların % 34,3'ü hastanelerde COVID-19 hastalarını tedavi etmedeki çalışmaları nedeniyle ayrımcılık ve tacize maruz kaldıklarını söyledi. "