Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
COVID-19 hastane servislerindeki hemşirelerin yüzde 50'den fazlası işi bırakmayı düşünüyor
Japonya'da Covid servislerinde çalışan hemşirelerin yarısından fazlası, pandemi sırasında ülkenin tıbbi sistemindeki artan baskıyı vurgulayayarak işten ayrılmayı düşündüğünü belirtti.
COVID-19 hastane servislerindeki hemşirelerin yüzde 50'den fazlası işi bırakmayı düşünüyor
24 Mayıs 2021 14:45 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-TheJapanTimes'da yer alan habere göre, Ocak ve Şubat aylarında yapılan bir ankete göre, hemşirelerin % 51,3'ü, yüksek düzeyde stres ve enfeksiyon kapma endişelerini öne sürerek ya “her zaman” ya da “bazen” ayrılmayı iştan ayırlmayı düşündüklerini söyledi.  

Ocak ayında Tokyo, Osaka ve diğer iller için ikinci bir olağanüstü hal ilan edilirken, şu anda ülkenin en büyük şehirlerinin çoğunda üçüncü bir olağanüstü hal uygulanıyor.

İş bırakmayı düşünen hemşirelerin bazıları yorgunluktan, fazla mesai süresinden ve düşük ücretlerden bahsetti.  

Ankete göre, 79 hemşire veya ankete katılanların % 34,3'ü hastanelerde COVID-19 hastalarını tedavi etmedeki çalışmaları nedeniyle ayrımcılık ve tacize maruz kaldıklarını söyledi. "

 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 hastane servislerindeki hemsirelerin yuzde 50den fazlasi isi birakmayi dusunuyor

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.