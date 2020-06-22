Covid-19 hastası bazı annelerin çocukları bağışık doğdu

İngiltere’de Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Kraliyet Kadın Doğum ve Jinekoloji Üniversitesi) araştırmacıları ülke genelinde 427 hamile kadını inceledi. Uzmanlar, corona virüsle enfekte olan annelerden doğan bazı bebeklerin viral hastalığa karşı antikor geliştirdiğini keşfetti.



Kuruluşun başkanı Dr. Patrick O'Brien, 'çok az sayıda' yenidoğanın hala rahim içindeyken virüse karşı bağışıklık tepkisi geliştirdiğini söyledi.



Bilim adamları, vücudun ilk enfekte olduğunda yaptığı IgM antikorlarının plasenta yoluyla anneden çocuğa aktarılamayacağını, yani bebeklerin bunları kendi başlarına geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Araştırmacıların bildirdiğine göre, IgM antikorları esas olarak virüsü yok etmek için bağışıklık sistemini kışkırtırken, yıllar sonra neye saldıracağına dair bilgileri de içinde tutuyor.

CORONA VİRÜS ANNE RAHMİNDE ÇOCUĞA GEÇEBİLİYOR



Öte yandan, uzmanlar, bu durumun annelerin yeni tip corona virüsü rahimdeki doğmamış çocuklarına geçirdiğine dair teoriyi ispatladığını belirtti. Daha önce bazır araştırmacılar, Covid-19'lu bebeklerin hastalığa doğumdan sonra annelerinden veya hastanedeki enfekte bir ebe veya doktordan yakalandığını savunmuşlardı.



Bununla birlikte O'Brien virüs kaynaklı bebek ölümlerine rağmen, İngiltere Obstetrik Gözetim Sistemi (UKOSS) çalışmasının sonuçlarının 'çok güven verici' olduğunu ve ülkede kadınların ve bebeklerinin Covid-19 ile kötü bir şekilde hastalanma riskinin artmadığını söyledi.

COVİD-19 HAMİLELER İÇİN EKSTRA BİR RİSK TAŞIMIYOR

Bugünkü bir sanal basın toplantısında bulguları açıklayan O’Brien, “Bu çalışmadan çıkarılması gereken sonuç, bu enfeksiyonun hala - anlayabildiğimiz kadarıyla hamile kadınlar için herkesten daha kötü görünmediğidir” dedi.



O'Brien, çalışmadaki kadınların yüzde 10'unun ciddi şekilde hastalandığını ve genel popülasyondaki orana benzer bir şeilde ventilatöre bağlandığını sözlerine ekledi.



Araştırmanın sonuçları British Medical Journal'da yayınlandı.