'Covid-19 kan yoluyla bulaşmaz, rahatlıkla kan verebilirsiniz!'

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Namık Özbek, pandemi sürecinde kan ve plazma bağışının önemine dikkat çekerek, ‘‘Yeni tip koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri gelişen bir grup hastada tespit edilmiştir. Bu hastalık hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Özellikle 60 yaş üzerinde ve diyabet, hipertansiyon, kalp ve akciğer hastalığı olan kişiler risk altındadır. Bu nedenle ülkemiz başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde yoğun sosyal izolasyon önlemleri alınmıştır.Kan, gönüllü vericilerin bağışı ile elde edilen, başka herhangi bir kaynağı olmayan çok değerli bir tedavi ürünüdür. Kan temini bir çok hasta için hayati önem taşımaktadır. Bu hastalar arasında lösemi, kanser ve Akdeniz Anemisi hastaları sıklıkla kana ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca kaza, cerrahi girişim gibi birçok durumda da kan hayati önem taşımaktadır.’’ dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışı çok azaldı, stoklar kritik seviyede!

Özbek; lösemi, kanser ve talesimi hastalarının kan ihtiyacının sürekli olduğunu ''Yapılan istatistiklere göre, ülkemizde her dört saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak Kızılay verilerine göre COVID-19 salgını nedeniyle kan bağışı sayısı çok azalmıştır ve kan stokları kritik düzeylere inmiştir. Bunun ana nedenlerinden birisi vericilerin bu dönemde kan vermeyi güvenli bulmamasıdır. Bu azalma özellikle lösemi, kanser, talasemi hastaları ve acil kan ihtiyacı olan diğer hastalıklarda büyük sıkıntıya yol açmaktadır. Özellikle halk arasında "beyaz kan" denilen ve lösemili, kanserli ve kanamalı hastalar için hayati önemi olan trombositlerin temininde büyük zorluklar yaşamaktayız.'' sözleriyle aktardı.

COVİD-19 kan yoluyla bulaşmaz, rahatlıkla kan verebilirsiniz!

''COVID-19 kan yoluyla bulaşan bir hastalık değildir. Kızılay ve diğer kan bağışı yapılan merkezlerde vericilerin korunması için tüm önlemlerin aldığı bildirilmiştir. Bir kan bağışının en az 3 kişinin hayatını kurtarabilecek, eşsiz ve sadece insandan elde edilen bir tedavi aracı olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenlerle, Türk Pediatrik Hematoloji Derneği olarak saygıdeğer halkımızı duyarlı olmaya çağırıyor, aynen salgın dönemi öncesinde olduğu gibi kan bağışlarını sürdürmelerini arz ediyoruz.’’ sözleriyle herkesi duyarlı olmaya davet eden Özbek, Ulusal Kan ve Kan Ürünleri Rehberi’ne göre 18-65 yaş arası, vücut ağırlığı 50 kg üzerinde olan, herhangi bir kronik hastalığı olmayan herkesin kan bağışlayabileceğini söyledi.

Kimler immün plazma bağışçısı olabilir?

''COVID-19 tedavisi henüz standart hale gelmemiştir. Daha önceki büyük salgınlarda olduğu gibi, COVID-19 salgınında da hastalığı geçirip bağışıklık kazanmış kişilerin kanının tedavide yararlı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu tedavide kanın sıvı kısmı ayrılarak kullanılmaktadır. Özellikle ağır hastalığı olanlarda bu tedavi önerilmektedir. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ülkemizde bu tedavinin kullanılmasına izin vermiştir.'' açıklamasında bulunan Türk Pediatrik Hematoloji Derneği Başkanı, immün plazma bağışçılarında aranan kriterleri şu şekilde sıraladı:

Sağlık Bakanlığı COVİD-19 İmmün Plazma Tedarik ve Klinik Kullanım Rehberi’ne göre immün plazma vericileri, koronavirüs enfeksiyonuna yakalanmış ve sonrasında iyileşmiş bireyler olmalıdır. Bu kişiler hastanede yatarak tedavi görmüş ise:

1. PCR denilen moleküler test sonucunun negatif hale gelmiş olması

2. Öksürük, ateş, nefes darlığı, halsizlik vb. bulgularının en az 14 gün önce iyileşmiş olması gerekmektedir.

Koronavirüs tanısı almış ancak tedavi ve/veya karantina sürecini evde tamamlayan bağışçı adaylarının ise:

1.Klinik olarak tam iyileşmesinin üzerinden en az 28 gün geçmiş olması

2.Bağış öncesinde çalışılmış PCR sonucunun negatif olması gerekmektedir.

İmmün plazma bağışçılarında tercih edilenler:

1. Erkek veya gebe kalmamış kadınlar

2. Daha önce kan almamış kişiler

İmmün plazma bağışının ilk bağışın yapıldığı tarihten itibaren, en az 7-10 günde bir olmak üzere bir ay içerisinde en fazla 3 kez yapılabileceğini kaydeden Özbek, ''Kan bağışının olmadığı bir toplumda, her gün binlerce kişi hayatını kaybedebilir. Bu nedenle, düzenli kan bağışında bulunmak insanların hayatını kurtarır. Kan bağışı, bir sosyal sorumluluk olup, bir gün herkesin kana ihtiyaç duyacağı da bir gerçektir. Kan bağışının ücretsiz gönüllülük esasında yapıldığının da unutulmaması ve bu bilinç ile yapılması gereklidir. Bu salgın döneminde evinizden maskenizle çıkıp hijyen şartlarına uyarak 1 saatinizi ayırdığınızda, kan bağışçısı olmanız birçok kişinin hayatını kurtaracaktır.’’ İfadelerini kullandı.