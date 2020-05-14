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Covid-19 Kasımpaşa Kulübü'ne de sıçradı... 2 kişi de görüldü
Kasımpaşa Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlara yapılan testlerde iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.
Covid-19 Kasımpaşa Kulübü'ne de sıçradı... 2 kişi de görüldü
14 Mayıs 2020 16:00 - AA
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Kasımpaşa Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlara yapılan testlerde iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kasımpaşa olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan 2. testleri neticesinde, 2 kişide pozitif sonuç bulunmuştur. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:

kasimpasa kulubu koronavirus

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