Covid-19 mevsimsel bir virüs haline gelebilir

Yakın zamanda yapılan yeni bir araştırmada, Covid-19’un grip gibi mevsimsel bir hastalık haline gelebileceği öne sürüldü. Ancak bu durum, her popülasyon sürü bağışıklığına ulaşırsa, yani yeterli sayıda insan yayılımı durdurmak için virüse karşı bağışık hale gelirse geçerli. Frontiers in Public Health dergisinde yayınlanan makaleye göre, virüs uzun süre daha yayılmaya devam edecek.

Lübnan’daki Beyrut Amerikan Üniversitesinde viroloji profesörü yardımcısı olan Hassan Zaraket yaptığı açıklamada, Covid-19’un uzun süre daha aramızda olacağını, sürü bağışıklığı sağlanana dek salgınlara yol olacağını belirtti. Zaraket bu nedenle, insanların bu virüsle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini, maske takma, sosyal mesafe, el hijyeni ve kalabalık ortamdan uzak durma gibi enfeksiyon önlemlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Pek çok virüsün kış aylarında zirve yaptığı, yaz aylarında ise azaldığı biliniyor. Aynı şey, soğuk algınlığına neden olan belirli koronavirüs türleri için de geçerli. Uzmanlar, birçok virüsünün soğuk ve düşük nemli ortamlarda havada daha uzun süre asılı kalmasının ve insanların daha çok kışın kapalı mekanlarda toplanmasının bu duruma yol açtığını tahmin ediyor.

Covid-19’a neden olan virüs olan SARS-CoV-2 ile ilgili ilk çalışmalarda da, virüsün bulaşma hızının soğuk havalarda artabileceği, sıcak havalarda ise azalabileceği öne sürülmüştü. Ancak bilim insanları, yaz aylarında yayılım azalsa dahi virüsün ortadan kalkmayacağını da dile getirmişti.

Covid-19 için aşı geliştirilse dahi, uzmanlar bu aşının virüsü tamamen yok etmek için etkili olmayacağı fakat yayılımı kontrol altına almaya fayda sağlayabileceği görüşünde. Zaraket ve Doha’daki Katar Üniversitesinde bulaşıcı hastalıklar doçenti olan yazar Hadi Yassine, aşıların muhtelemen yüzde yüz etkili olmayacağını, bu nedenle de bazı enfeksiyonların hala daha ortaya çıkacağını belirtti. Ek olarak, aşının sunduğu korumanın zamanla azalabileceği ve virüsün mutasyona uğrayabileceği de tahminler arasında.

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