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COVID-19 nedeniyle 100 çocuk hastaneye kaldırıldı, İngiltere alarmda!
Haftada 10 çocuğun COVID-19 sonrası hastaneye kaldırılması ülkede endişe yarattı
COVID-19 nedeniyle 100 çocuk hastaneye kaldırıldı, İngiltere alarmda!
05 Şubat 2021 13:12 -
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MEDİMAGAZİN-İngiltere'de doktorlar, haftada 100 kadar çocuğun Covid-19'dan haftalar sonra ortaya çıkabilen nadir bir hastalıkla hastaneye kaldırıldığını ve daha sonra da yoğun bakıma kaldırıldıklarını söyledi.

Guardian'daki habere göre; Pediatristleri endişelendiren olayda, Pediatrik İnflamatuar Multisistem Sendrom (PIMS)'dan en çok etkilenen çocukların yüzde 75'inin siyahi, Asyalı veya etnik azınlıktaki çocuklar olduğu bildirildi. Yayınlanmamış vakaların anlık görüntüsüne göre, beş çocuktan neredeyse dördü daha önce sağlıklıydı.

PIMS, salgının ilk dalgasında ortaya çıktığında, doktorlar arasında kafa karışıklığına, İngiltere Ulusaş Sağlık Servisi yöneticileri arasında endişeye ve ebeveynler arasında alarma neden oldu. Başlangıçta , esas olarak bebekleri ve bebekleri etkileyen nadir bir durum olan Kawasaki hastalığı olduğu düşünülüyordu . Ancak PIMS, semptomları olup olmadığına bakılmaksızın, 5 bin çocuktan birinin Covid'e yakalandıktan yaklaşık bir ay sonra yaşadığı ayrı, yeni bir post-viral sendrom olarak kabul edildi.

 

Genellikle kızarıklıklar, 40 ° C'ye kadar ateş, tehlikeli derecede düşük tansiyon ve abdominal sorunları içeriyor ve ciddi vakalarda toksik şok veya potansiyel olarak ölümcül sepsisin semptomlarına benzer. Pandemi başladığından beri iki çocuğun PIMS'den öldüğü düşünülüyor.

Uzmanlar, hastalığın daha geniş toplumdaki vakalara göre sıklığının arttığına inanmasa da, sayılar ilk dalgadakinden daha yüksek ve hastanelerin ikinci dalga sırasında haftada 100'e kadar genci kabul ettiği anlaşılıyor.

Anahtar Kelimeler:

pims covid-19

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