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Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı merkeze verildi
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'ne verildi. Haberi İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Aile Sağlığı Merkezimize verildi" diyerek duyurdu.
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı merkeze verildi
22 Nisan 2020 16:41 - İHA
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Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'ne verildi. Haberi İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Aile Sağlığı Merkezimize verildi" diyerek duyurdu.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı merkeze verildi. Haberi, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından duyurdu. Merkezin tabelaları ise Eyüpsultan Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak değiştirildi.

"Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Aile Sağlığı Merkezimize verildi"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, görevi başındayken Covid-19'dan hayatını kaybeden Aile Hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı'nın adı çalıştığı Aile Sağlığı Merkezimize verildi. Merhum Dr. Kalaycı, gönlümüzle birlikte ASM'de de yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin" dedi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 yavuz kalayci

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