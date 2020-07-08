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Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastanın yakını, başhekim yardımcısına saldırdı
Ardahan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuzhan Tuğrul'un, corona virüs nedeniyle ölen bir hastanın yakınının sözlü ve fiziki şiddetine maruz kaldığı iddia edildi.
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastanın yakını, başhekim yardımcısına saldırdı
08 Temmuz 2020 16:47 - NTV
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Sağlık-Sen Ardahan Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün yeni tip corona virüsten (Covid-19) vefat eden bir hastanın yakınının Ardahan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Oğuzhan Tuğrul'a sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı öne sürülerek olayın üzüntü verici olduğu belirtildi.

''BU ÇİRKİN SALDIRI BİZLERİ DERİNDEN ÜZDÜ''

Açıklamada, olayın sağlık çalışanlarınca kınandığı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Özellikle corona virüsle mücadele sürecinde tüm sağlık çalışanları gibi büyük özveriyle kamu adına sağlık hizmeti veren arkadaşımıza gerçekleştirilen bu çirkin saldırı bizleri derinden üzmüştür. Sağlık çalışanlarının şiddetle karşı karşıya kalmaları ve bunun önüne geçilememiş olması önemli sorundur. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik alınacak tedbirleri içeren yasal düzenleme, tutuklu yargılamanın önünü açsa da uygulamanın bu yönde olmaması sağlık çalışanlarını üzmektedir."

BAŞHEKİM YARDIMCISI ŞİKAYETÇİ OLDU

Sağlıkta memnuniyetin yüzde 80'lere ulaştığı bir noktada, her zorluğa rağmen görevini en iyi şekilde ifa eden sağlık çalışanına şiddetin kesinlikle kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, sağlıkta şiddete sıfır toleransın devlet politikasına dönüşmesinin gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Tuğrul'un da hasta yakınından şikayetçi olduğu bilgisi paylaşılarak adli sürecin takipçisi olunacağı vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:

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