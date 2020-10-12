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Covid-19 nedeniyle kolorektal kanser taramasındaki gecikmeler, ölüm oranlarını ikiye katlıyor
Yakın zamanda sunulan yeni bir araştırma, Covid-19 nedeniyle kolorektal kanser taramasındaki gecikmelerin, kanser için ölüm oranlarının önemli ölçüde artmasıyla sonuçlandığını ortaya koydu.
Covid-19 nedeniyle kolorektal kanser taramasındaki gecikmeler, ölüm oranlarını ikiye katlıyor
12 Ekim 2020 14:41 -
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MEDİMAGAZİN- Pandeminin başlangıcından bu yana, Avrupa genelinde birçok alanda tarama programları askıya alındı. Bologna Üniversitesinden araştırmacılarsa, kolorektal kanser taramasındaki gecikmelerin Covid-19’un neden olduğu kolorektal kanser mortalitesi üzerindeki etkisini tahmin etmek üzere yeni bir çalışma yaptı.

Uzmanlar, 7-12 ay arasındaki ve 12 aydan fazla gecikmelerin kanserin ileri evrelerindeki mortalite oranlarında sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 7’lik artışa neden olduğunu keşfetti.

Çalışmanın başyazarı Profesör Luigi Ricciardiello, pandemi esnasında en çok sıkıntı çeken sektörün sağlık sektörü olduğunu, Covid-19 vakalarının ön planda olması nedeniyle arka plana atılan kolorektal kanser gibi diğer hastalıkların bu durumdan olumsuz etkilendiğini belirtti. Ricciardiello, kolorektal kanser ve diğer yüksek riskli hastalıkların teşhisinden ödün vermeden, salgın esnasında sağlık uygulamalarını yeniden organize etme konusunda tüm sağlık yetkililerini uyardı.

“Kolorektal kanserin erken aşamada teşhisi çok önemlidir. Tedavisi çok daha kolaydır ve optimal hasta sonuçlarını iyileştirir. Bu nedenle, tarama programları gibi hayati teşhis araçlarının sürdürülebilmesi ve aynı oranda ölüm oranlarının da artmasını önlemeye yardımcı olması çok önemlidir.”

Kolorektal kanser, Avrupa’nın ikinci ve en büyük öldürücü kanser türüdür; aynı zamanda da en yaygın sindirim kanseridir. Yaklaşık olarak her yıl 375 bin kişinin yakalandığı bu hastalık, 170 binden fazla kişinin ise hayatına mal oluyor.

 

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