Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Covid-19 nedeniyle ölen doktorun ismi mezun olduğu fakültede yaşatıldı
Salgınla mücadele ederken hayatını kaybeden doktor İbrahim Örnek'in ismi, mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi dersliğine verildi.
Covid-19 nedeniyle ölen doktorun ismi mezun olduğu fakültede yaşatıldı
04 Ağustos 2020 10:49 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Temmuz ayında salgınla mücadele ederken COVID-19’a yakalanarak hayatını kaybeden nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kendi ismine derslik açıldı.

Nöroloji uzmanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Açılan dersliğin bilgilendirme panosunda Dr. Örnek’in fotoğrafıyla birlikte şu bilgilere yer verildi:

* İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu (1988).

* Uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda aldı. (1990-1996)

* Temmuz 2020’de salgınla mücadele ederken COVID-19’a yakalanarak hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 noroloji uzmani dr ibrahim ornek derslik cerrahpasa tip fakultesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.