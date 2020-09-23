Covid-19 önlemleri grip vakalarını yaklaşık 10 kat azalttı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’Nin (CDC) yayımladığı, hastalık ve ölüm oranlarının yer aldığı haftalık raporda, koronavirüse yönelik önlemlerin grip vakalarında da işe yaradığı ifade edildi.

Grip vakalarında küresel bir düşüş görüldüğünü belirten araştırmacılar, maske, sosyal mesafe, okulların kapanması ve evden çalışma gibi önlemlerin grip vakalarını düşük seviyelerde tuttuğunu belirtti.

CDC'nin Influenza Bölümü'nden epidemiyolog Sonja J. Olsen ve meslektaşları, raporda şöyle yazdı:

İnfluenzanın dolaşımında ciddi bir azalma var gibi görünüyor. Üstelik Kovid-19 salgını ve ona yönelik önlemlerle eşzamanlı gerçekleşti.

Olsen ve meslektaşları ABD’nin 50 eyaletindeki yaklaşık 300 laboratuvardan gelen verileri inceledi. Aynı zamanda Güney Yarımküre'deki durumu belirlemek için Avustralya, Şili ve Güney Afrika'dan gelen laboratuvar verilerini de analiz etti.

Bunun sonucunda ABD’de influenza testi pozitif çıkan örneklerin yüzde 20'den yüzde 2,3'e düştüğü görüldü. Ayrıca sezonlar arası (örneğin yaz ayları) grip vakalarının da düşük seviyelerde seyrettiği bildirildi. Önceki sezonlarda yüzde 1 ila 2 olarak belirlenen oranlar yüzde 0,2’ye geriledi.

Rapora göre Nisan’dan Temmuz’a kadar Avustralya’da toplanan 60 bin 31 örnekten yalnızca 33’ü, Şili’de toplanan 21 bin 178 örnekten yalnızca 12’si, Güney Afrika’dan toplanan 2 bin 98 örnekten yalnızca 6’sı pozitif sonuç verdi. Buradan hareketle pozitiflik oranı yüzde 0,06 olarak belirlendi.

2017, 2018 ve 2019 yıllarının aynı dönemlerinde Güney Yarım Kürede toplanan örneklerin yüzde 13,7’si influenza testlerinde pozitif sonuç vermişti.

Olsen ve meslektaşları, “İnfluenza aktivitesindeki azalma ilk başta, test sayısının azalmasına atfedildi çünkü solunum yollarıyla ilgili rahatsızlıkları olan kişiler genellikle Sars-CoV-2 değerlendirmesine alınıyordu” dedi ve ekledi:

Ancak halk sağlığı uzmanlarının numunelere influenza testi yapılması için gösterdiği çabalar sonuç verdi ve yeterli sayıda test yapıldı. Bunun sonucunda çok az sayıdaki numunede influenza virüsü bulundu.