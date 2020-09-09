Covid-19 pandemisinde diş hekimlerinin yaşadığı sorunlar

Türk Dişhekimleri Birliği, Covid-19 sürecinde diş hekimlerinin yaşadığı sorunları bildiren bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamanın detayları şöyle:

2003 yılından uygulanmaya başlayan Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı COVID-19 pandemi etkisi ile beklenenden daha önce iflas etmiştir. Ülkemizde şu anda gelinen noktada Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyelerinin de belirttiği gibi ipin ucu kaçmıştır. Gerek kamuda gerekse özelde çalışan dişhekimleri; tükenmişlik sendromunun yanında fiziksel yorgunluk, maddi kayıplar, görev tanımı olmayan, iş sağlığı güvenliğine uzak, mesleki tanıma ve onura uymayan görevlendirmelerle karşı karşıya kalmışlardır.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre COVID-19 vakalarının en çok artış gösterdiği illerde filyasyon ekiplerinin her ilde farklı uygulamalara maruz kaldığı, planlama yapılmadan yönetici keyfiyetine göre çalıştırıldıkları (işgücü planlamalarının yapılmadığı, görev tanımlarına uymayan işlerde çalıştırıldıkları, çalışma saatlerinin belirsizliği, iş ile uygun ekipman ve donanım eksikliği vb) tespit edilmiştir.

COVID-19 pandemisi ve dişhekimlerinin yaşadıkları, çözülmesi gereken sorunlarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz, 09.09.2020 tarih ve 002.1319 sayılı yazımızla Sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya iletilmiştir.

Pandemi süreci boyunca halkımızın sağlığa ulaşma hakkının da kısıtlanmaması için dişhekimlerinin yaşadıkları aşağıda maddeler halinde belirtilen sorunlarının ivedilikle çözülmesi talebimizi, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

Açıklamada, COVID-19 pandemi sürecinde dişhekimlerinin yaşadıkları ve çözülmesi Gereken sorunlar şöyle sıralandı: