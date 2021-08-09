COVID-19 pnömonisinin tedavisinde yeni yaklaşım: Düşük doz radyasyon tedavisi

MEDİMAGAZİN-Coronavirus hastalığı 2019 (COVID-19) dünya genelinde hızla yayılıyor. Bu virüsün insanlara bulaşması, pnömoniye ve akut solunum sıkıntısı sendromuna (ARDS) yol açıyor. COVID-19, alt solunum sistemini enfekte ediyor ve akciğerin bu enfeksiyona tepkisi, akciğerin hava yollarında yaygın hasara neden olan inflamasyona yol açan makrofajları ve monositleri topluyor.

Düşük doz radyasyon tedavisi (LDRT) uygulamak, COVID-19'dan kaynaklanan pnömoniyi tedavi etmek için yeni bir yaklaşım. LDRT'nin farklı hücrelerinde, hayvanlarda ve insanlarda inflamasyonda iyileşmeye yol açabileceği daha önce biliniyordu. Önceki klinik deneylere dayanarak, LDRT'nin COVID-19'u tedavi etmedeki etkinliği %80'e kadar çıktı; bu nedenle, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), COVID-19 tedavisi olarak LDRT'yi (0,5 Gy ışınlayarak) önerdi.

Journal of Cancer Research and Clinical Oncology'de 5 Temmuzda yayımlanan yeri derleme sonuçlarına göre, COVID-19 tedavisinde LDRT ile ilgili klinik araştırma araştırmalarının birincil ve ikincil sonuçlarının büyük çoğunluğu, LDRT'nin COVID-19 hastalarının mortalitesini iyileştirmek için uygun bir tedavi olarak kabul edilebileceğini buldu.

Dergide yayınlanan derlemede 2019 ile 1 Nisan 2021 arasında COVID-19 ve düşük doz radyasyon tedavisi hakkında veri yayınlayan makaleler incelendi.

Makanenin sonuç bölümüde; "LDRT'nin bu hastaları %90'a kadar iyileştirmek için uygun bir tedavi olarak kabul edilebileceğin görülüyor, ayrıca FDA, LDRT'yi pnömoniyi tedavi etmek için güçlü bir yaklaşım olarak kabul etmiştir" denildi.