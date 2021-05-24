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Covid-19 primer olarak damar sistemini mi tutuyor? Kolşisin kullanılmalı mı?
Covid-19 pandemisi akciğerleri etkilemesinin yanızıra özelllikle damar sisteminde ağır tahribata neden oluyor. Kolşisin ise antienflamatuvar etkisi nedeniyle Covid-19 tedavisinde kullanılmalı mı
Covid-19 primer olarak damar sistemini mi tutuyor? Kolşisin kullanılmalı mı?
24 Mayıs 2021 13:04 -
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Türkiye Klinikleri TV’de her hafta yayımlanan ve her hafta bir branşın konuşulduğu Covid-19 Şifreleri programında bu kasta Kalp ve Damar cerrahisi tartışıldı.

 

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ahmet Akgül ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy

Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar cerrahisi Kliniğinden Doç. Dr. Saygın Türkyılmaz’ın konuk olduğu programda Covid-19 pandemisinin etkileri konuşuldu.

 

Konu başlıkları şu şekilde oluştu:

Covid-19’un primer tutulum yaptığı yer damar sistemi olabilir mi?

Covid-19 pandemisi ilk yardımın algoritmasını nasıl değiştirdi?

Covid pandemisi hiç bitmeyecek mi?

Antikoagülasyonda nelere dikkat etmeli ve Aspirin kullanımı hastalarda nasıl olmalı?

Post-Covid sendromunun etkileri neler ve tedaviler nasıl düzenlenmeli?

Covid-19, patent olarak vücutta kalıp 15-20 yıl sonra yeni bir durum oluşturabilir mi?

Kolşisin kullanımı devreye girmeli mi?

Soruların cevaplarını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

 

 

Anahtar Kelimeler:

covid 19 kalp damar post covid sendromu kolsisin

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