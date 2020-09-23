Covid-19 salgınında can kaybı 7 bin 639'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 114 bin 311 test yapıldı, 1692 kişide daha koronavirüse rastlandı. Virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken 1261 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, toplam hasta sayısı 306 bin 302, toplam vefat sayısı 7 bin 639, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7, ağır hasta sayısı 1522, toplam iyileşen hasta sayısı 269 bin 696 oldu.

'AĞIR HASTA SAYIMIZ 1522'YE YAKLAŞTI'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Ağır hasta sayımız 1522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.