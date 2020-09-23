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Covid-19 salgınında can kaybı 7 bin 639'a yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Bugün yapılan 114 bin 311 testten 1692'si pozitif çıktı. Yaşamını yitiren 65 kişi ile toplam can kaybı 7 bin 639'a yükseldi.
Covid-19 salgınında can kaybı 7 bin 639'a yükseldi
23 Eylül 2020 09:01 - DHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 114 bin 311 test yapıldı, 1692 kişide daha koronavirüse rastlandı. Virüs nedeniyle 65 kişi hayatını kaybederken 1261 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 9 milyon 496 bin 268, toplam hasta sayısı 306 bin 302, toplam vefat sayısı 7 bin 639, hastalarda zatürre oranı yüzde 6.7, ağır hasta sayısı 1522, toplam iyileşen hasta sayısı 269 bin 696 oldu. 

'AĞIR HASTA SAYIMIZ 1522'YE YAKLAŞTI'

Bakan Koca verilere ilişkin, "Ağır hasta sayımız 1522'ye ulaştı. Zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün 1692 yeni hastamız var. Tedbirlere uygun hareket ederek gecesi gündüzü bizim için çalışmakla geçen sağlık çalışanlarımıza destek verelim. Birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:

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