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Covid-19 salgınında yeni uyarı: Çocuklarda görülen enfeksiyon belirtilerine karşı dikkatli olun
Amerika Birleşik Devletleri'nin Covid-19'dan en fazla etkilenen kenti New York'taki 15 çocukta görülen bir enfeksiyon türü koronavirüsün çocuklar üzerindeki etkileri konusunda endişeleri arttırdı.
Covid-19 salgınında yeni uyarı: Çocuklarda görülen enfeksiyon belirtilerine karşı dikkatli olun
06 Mayıs 2020 14:09 - Euronews
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New York Valisi Bill de Blasio günlük Covid-19 bilgilendirme toplantısında şehirdeki hastanelerde yatan 15 çocukta birkaç gün öncesine kadar fazla rastlanmayan bir sağlık sorunuyla ilgili yeni bir uyarıda bulundu. Vali, multisistem enfeksiyonu tespit edilen çocukların gösterdiği belirtiler arasında ateş, döküntü, karın ağrısı ve kusmayı sıraladı. Valilik bu belirtilerin görüldüğü 21 yaş altındaki bütün vakaların derhal bildirilmesini istedi

Enfeksiyonun görüldüğü çocukların dördünde Covid-19 testi pozitif çıktı, altısında ise antikorlar bulundu. Vakalarla ilgili ölüm rapor edilmedi.

New York Sağlık Komiseri Oxiris Barbot ise erken teşhisin yanı sıra erken tedavinin de önemli olduğuna vurgu yaparak ebeveynlerden belirtiler konusunda uyanık olmalarını istedi. Barbot ayrıca Philadelphia ve Boston eyaletlerinde de benzer vakalara dair bilgi geldiğini belirtti.

Benzer vakalar daha önce de İngiltere ve İtalya'da tespit edilmişti. Vakaların kawasaki hastalığıyla bağlantısı araştırılıyor.

Hakkında henüz yeterince bilginin bulunmadığı yeni tip koronavirüs ve yol açtığı Covid-19 hastalığının çocuklar üzerinde fazla etki yaratmadığı sanılıyor. Buna gerekçe olarak da hastalığın 0-9 yaş aralığında yaşanan ölüm oranının çok düşük olması gösteriliyor.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 cocuk enfeksiyon

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