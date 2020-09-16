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Covid-19 sürecinde hipertansiyon ilaçları güvenle kullanılabilir
Tıp dünyasında “hipertansiyon ilacı kullanan hastalarda COVID-19’un daha ağır seyrettiğine” dair tartışmalar, yüksek tansiyon hastalarında ciddi bir endişeye yol açtı. Acıbadem Sağlık Grubu’nda yapılan yeni araştırmanın sonucuna göre yüksek tansiyon ilaçları, COVID-19’a karşı, hastayı güçsüz hale getirmiyor.
Covid-19 sürecinde hipertansiyon ilaçları güvenle kullanılabilir
16 Eylül 2020 16:45 - MEDİMAGAZİN
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a yönelik bilimsel çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Pek çok araştırmadan alınan sonuçlar ise yüreklere su serpiyor. Bu sevindirici yeni araştırmalardan biri de Acıbadem Sağlık Grubu uzmanlarının imzasıyla yayınlandı. Özellikle ilaç kullanan yüksek tansiyon hastalarına yönelik bu araştırma sonucuna göre; yüksek tansiyon hastaları ‘COVID-19 olursam hastalığı ağır yaşayacağım’ endişesi duymadan kullanmaya devam edecekler.

COVID-19 hastalığına yönelik Çin ve İtalya gibi ülkelerden gelen ilk bilimsel raporlarda; hipertansiyon başta olmak üzere kronik hastalığı olan kişilerde hastalığın daha ağır ve ölümcül seyrettiği, hipertansiyonu olanlarda hastalığın daha sık görüldüğü ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bazı ilaçların hastalığa yakalanma riskini artırabildiği iddia edilmişti. Bu iddiaların temelinde yatan görüş; virüsün solunum yolu hücrelerine girmesini sağlayan ACE2 proteininin hipertansiyon tedavisinde kullanılan 2 ilaç grubu tarafından uyarılmasının, bu ilaç gruplarını kullananlarda hastalığa daha kolay yakalanılmasına ve klinik seyrin daha ağır seyretmesine neden olabileceği şeklindeydi. Zaman içerisinde bu görüşü destekleyen ve reddeden sınırlı sayıda araştırmalar yayımlanmakla birlikte, net bir sonuca ulaşılamamıştı.

Covid-19’un seyrini kötüleştirmiyor!

Hipertansiyon hastalarının önemli bir kısmının COVID-19 açısından risk oluşturduğu iddia edilen anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörü ve anjiyotensin resetör blokeri (ARB) grubu ilaçlarını kullanıyor olmaları, bu hastalar arasında kaygıya neden oldu. Toplum sağlığı için önemli olan bu konunun aydınlatılması amacıyla İstanbul’dan bir grup araştırmacı tarafından Acıbadem Kadıköy, Kozyatağı, Altunizade ve Maslak hastanelerinde yatırılarak tedavi edilen 247 hastayı kapsayan bilimsel bir araştırma, 24.08.2020’de Journal of Human Hypertension dergisinde yayımlandı. Çok merkezli çalışmanın sonucunda hipertansiyonun varlığının veya anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ya da anjiyotensin reseptör blokeri grubu tansiyon düşürücü ilaç kullanmanın hastalarda COVID-19’un seyrini kötüleştirmediği ortaya çıktı.

İlaçlarınızı bırakmadan düzenli kullanın!

Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılardan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyeleri  Kardiyolog Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez ve Prof. Dr. Burak Pamukçu yayımladıkları bilimsel çalışmanın sonuçlarına göre; hipertansiyonu olan hastaların COVID-19 hastalığı gelişmesi halinde tansiyon ilaçlarına devam etmelerinin uygun olacağı ve hastalığa yakalanma riskini artırabilir korkusuyla hipertansiyonu olan kişileri ilaçlarını bırakmalarının doğru olmadığını açıkladılar.

Araştırma sonucunun, COVID-19 sürecinde hipertansiyon ilaçlarının bırakılmaması tavsiyesinde bulunan ulusal ve uluslararası  kardiyoloji cemiyetlerinin açıklamalarına bilimsel dayanak sağladığını ifade eden araştırmacılar, “Salgın sürecinde artan toplumsal stres ve kişilerin kaygı seviyesi, uzun süre evde kapalı kalma, hareket azlığı, kilo alma, hastalık korkusu ile fazla beslenme gibi faktörlerle kan basıncı seviyelerinin önceki döneme göre yüksek seyretme eğiliminde olduğunu, dolayısıyla mevcut ilaçlarını bırakmanın ciddi olumsuz sonuçlar doğurabileceğini” belirttiler.  

Anahtar Kelimeler:

covid-19 hipertansiyon ilaclari acibadem bilimsel calismalar

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