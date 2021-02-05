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COVID-19 tedavisinde Kolşisin için ilk randomize kontrollü çalışma: Ölümleri yüzde 20 azalttı
Normalde Gut tedavisinde kullanılan ucuz bir ilacın Covid-19 hastaları arasında hastanede kalış süresini ve ekstra oksijen ihtiyacını önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip olduğu bulundu
COVID-19 tedavisinde Kolşisin için ilk randomize kontrollü çalışma: Ölümleri yüzde 20 azalttı
05 Şubat 2021 14:22 -
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MEDİMAGAZİN-Brezilya'da kolşisin üzerine yapılan yeni araştırmanın sonuçlarına göre, Covid-19 hastaları arasında hastaneye yatış ve ölümleri % 20'den fazla azalttığı bulundu.

11 Nisan-30 Ağustos 2020 arasında orta - şiddetli 75 COVID-19 hastası üzerinde yapılan randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir kolşisin klinik çalışmasının sonuçları BMJ'de yayımlandı.

Yapılan çalışmada kolşisin bu hastalarda ilave oksijen ihtiyacının uzunluğunu ve hastanede kalış süresini azalttı. Güvenlik açısından sorun bulunmazken hastalar arasında iyi tolere edildi.  Hastalarda en yaygın yan etki ishaldi. Aritmi gözlenmedi.

Yapılan çalışma COVID-19 için kolşisinle ilgili ilk randomize kontrollü araştırma olma özelliğini taşıyor. Araştırmacılar makaleleride kolşisinin, orta ve şiddetli COVID-19'u olan hastanede yatan hastalar için yardımcı bir tedavi olarak düşünülebileceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

kolsisin

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