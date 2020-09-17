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Covid-19 vakalarında 15-49 yaş arasında artış
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde 15-49 yaş arasındaki Covid-19 vak'alarında artış yaşandığını açıkladı.
Covid-19 vakalarında 15-49 yaş arasında artış
17 Eylül 2020 12:28 - İHA
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Dünya çapında 30 milyondan fazla kişiye bulaşan virüse ilişkin WHO'da görevli epidemiyolog Maria Van Kerkhove, Covid-19 vak'alarında ortalama yaşın düştüğünü belirterek hastaneye kaldırılan vakaların yaş ortalamasının 15-49 yaş arasında olduğu ve hastaneye yatma oranlarında artış yaşandığını açıkladı.

Kerkhove, bazı ülkelerde endişe verici eğilimler görülmeye başlandığını da belirtti. Özellikle İspanya, Fransa, Karadağ, Ukrayna ve ABD'nin bazı eyaletlerinde yoğun bakım ünitelerinde artışların görüldüğü aktarıldı. Bunun endişe verici olduğu belirtilirken henüz grip mevsiminin bile başlamadığı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 who virus ispanya fransa karadag ukrayna

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