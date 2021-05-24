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Covid-19 vakalarında laboratuvar takibi nasıl yapılmalı? İşte prognozu olumsuz etkileyen laboratuvar değerleri!
Covid-19 hastalarının izlenmesinde hangi biyobelirteçlerin kullanılması gerektiği ile ilgili araştırma yayımlandı
Covid-19 vakalarında laboratuvar takibi nasıl yapılmalı? İşte prognozu olumsuz etkileyen laboratuvar değerleri!
24 Mayıs 2021 16:21 -
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MEDİMAGAZİN-Bir araştırma ekibi, ciddi ve kritik COVID-19 riskini ve ilişkili ölüm oranlarını tahmin edebilen laboratuvar faktörlerini belirlemek için sistematik bir inceleme yaptı. Hindistan ve ABD'deki kurumlardan gelen ekip, yakın zamanda bulgularını Journal of Clinical Medicine Research'te yayınladı.

Yayında dikkat çeken belirteçler şunlar oldu:

Hematolojik belirteçler

Trombosit sayımı <150.000 altında trombositopeni, ciddi COVID-19 sürecinde beş kat arttırılmış riski ile ilişkilidir.
Lenfosit sayısı

(<1500   Lenfositopeni kötü prognoz ile ilişkilendirilmiştir.

Serum ferritinAğır vakalarda ve hayatını kaybedenlerde yükselmiş bulundu

 

İnflamatuvar belirteçler:

Serum LDHSerum seviyeleri 344,5 U / L'nin üzerinde olduğunda hastalık şiddetli
CRPYüksek CRP seviyeleri, erken COVID-19 enfeksiyonu vakalarında daha büyük akciğer lezyonlarını ve ciddi hastalığı yansıtabilir.
ESRArtmış ESR seviyeleri, daha yüksek hastalık şiddeti ile ilişkilendirildi.
ProkalsitoninŞiddetli enfeksiyonda yüksek seviyeler görülür.

 

Böbrek fonksiyonu belirteçleri

GFRBöbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sepsis, solunum yetmezliği ve hastane içi mortalite oranları daha yüksekti.

Karaciğer fonksiyon belirteçleri

AST, ALT, toplam bilirubin, GGT, LDH ve INRCiddi hastalığı olan hastalar, hafif hastalığı olan hastalara kıyasla bu biyobelirteçlerin önemli ölçüde yükselmiş seviyelerine sahipti.
Serum albüminHipoalbüminemi, mortalite için bağımsız bir belirleyiciydi.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 prognoz risk

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