Covid-19 vakalarında laboratuvar takibi nasıl yapılmalı? İşte prognozu olumsuz etkileyen laboratuvar değerleri!

MEDİMAGAZİN-Bir araştırma ekibi, ciddi ve kritik COVID-19 riskini ve ilişkili ölüm oranlarını tahmin edebilen laboratuvar faktörlerini belirlemek için sistematik bir inceleme yaptı. Hindistan ve ABD'deki kurumlardan gelen ekip, yakın zamanda bulgularını Journal of Clinical Medicine Research'te yayınladı.
Yayında dikkat çeken belirteçler şunlar oldu:
Hematolojik belirteçler
|Trombosit sayımı
|<150.000 altında trombositopeni, ciddi COVID-19 sürecinde beş kat arttırılmış riski ile ilişkilidir.
|Lenfosit sayısı
(<1500 Lenfositopeni kötü prognoz ile ilişkilendirilmiştir.
|Serum ferritin
|Ağır vakalarda ve hayatını kaybedenlerde yükselmiş bulundu
İnflamatuvar belirteçler:
|Serum LDH
|Serum seviyeleri 344,5 U / L'nin üzerinde olduğunda hastalık şiddetli
|CRP
|Yüksek CRP seviyeleri, erken COVID-19 enfeksiyonu vakalarında daha büyük akciğer lezyonlarını ve ciddi hastalığı yansıtabilir.
|ESR
|Artmış ESR seviyeleri, daha yüksek hastalık şiddeti ile ilişkilendirildi.
|Prokalsitonin
|Şiddetli enfeksiyonda yüksek seviyeler görülür.
Böbrek fonksiyonu belirteçleri
|GFR
|Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sepsis, solunum yetmezliği ve hastane içi mortalite oranları daha yüksekti.
Karaciğer fonksiyon belirteçleri
|AST, ALT, toplam bilirubin, GGT, LDH ve INR
|Ciddi hastalığı olan hastalar, hafif hastalığı olan hastalara kıyasla bu biyobelirteçlerin önemli ölçüde yükselmiş seviyelerine sahipti.
|Serum albümin
|Hipoalbüminemi, mortalite için bağımsız bir belirleyiciydi.