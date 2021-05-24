Covid-19 vakalarında laboratuvar takibi nasıl yapılmalı? İşte prognozu olumsuz etkileyen laboratuvar değerleri!

MEDİMAGAZİN-Bir araştırma ekibi, ciddi ve kritik COVID-19 riskini ve ilişkili ölüm oranlarını tahmin edebilen laboratuvar faktörlerini belirlemek için sistematik bir inceleme yaptı. Hindistan ve ABD'deki kurumlardan gelen ekip, yakın zamanda bulgularını Journal of Clinical Medicine Research'te yayınladı.

Yayında dikkat çeken belirteçler şunlar oldu:

Hematolojik belirteçler

Trombosit sayımı <150.000 altında trombositopeni, ciddi COVID-19 sürecinde beş kat arttırılmış riski ile ilişkilidir.

Lenfosit sayısı (<1500 Lenfositopeni kötü prognoz ile ilişkilendirilmiştir.

Serum ferritin Ağır vakalarda ve hayatını kaybedenlerde yükselmiş bulundu

İnflamatuvar belirteçler:

Serum LDH Serum seviyeleri 344,5 U / L'nin üzerinde olduğunda hastalık şiddetli

CRP Yüksek CRP seviyeleri, erken COVID-19 enfeksiyonu vakalarında daha büyük akciğer lezyonlarını ve ciddi hastalığı yansıtabilir.

ESR Artmış ESR seviyeleri, daha yüksek hastalık şiddeti ile ilişkilendirildi.

Prokalsitonin Şiddetli enfeksiyonda yüksek seviyeler görülür.

Böbrek fonksiyonu belirteçleri

GFR Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sepsis, solunum yetmezliği ve hastane içi mortalite oranları daha yüksekti.

Karaciğer fonksiyon belirteçleri

AST, ALT, toplam bilirubin, GGT, LDH ve INR Ciddi hastalığı olan hastalar, hafif hastalığı olan hastalara kıyasla bu biyobelirteçlerin önemli ölçüde yükselmiş seviyelerine sahipti.