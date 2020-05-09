COVID-19 ve Kardiyovasküler Sistem Özel yayımlandı

Türkiye Klinikleri COVID-19’a yönelik yayınlar çıkarmaya devam ediyor. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doç. Dr. Gönenç Kocabay’ın Editörlüğünü yaptığı COVID-19 ve Kardiyovasküler Sistem Özel yayınında alanında uzman çok sayıda akademisyenin makalesi bulunuyor.

Doç.Dr.Gönenç Kocabay COVID-19’un Kardiyovasküler Sistem tutulumuyla ilgili Önsöz’de şunları belirtti:

“Özellikle altta yatan kardiyovasküler hastalığı olan kişilerde mortalitenin yüksek olması ve altta yatan hastalıklardan bağımsız olarak virüsün direkt veya indirekt etkisi ile akut miyokard hasarı/kalp yetersizliği, miyokardit, aritmi gibi kardiyovasküler komplikasyonlara yol açması nedeniyle başta kardiyologlar olmak üzere tüm hekimleri ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Ek olarak, pandemi sırasında hem hastaların yönetimi konusunda çeşitli uygulamalara geçilmiş hem de bu hastalar ile temas eden hekimlere özel uygulamalar söz konusu olmuştur”

Türkiye Klinikleri COVID-19 ve Kardiyovasküler Sistem Özel'de şu makaleler bulunuyor:

COVID-19 Pandemisinin Kardiyovasküler Etkileri

COVID-19 Pandemisinde Akut Koroner Sendrom Yönetimine Pratik Yaklaşım

COVID-19 Pandemisinde Ekokardiyografi Endikasyonları ve Alınacak Önlemler

COVID-19 Enfeksiyonunun Olası Kardiyak Komplikasyonu: Miyokardit

COVID-19 Pandemisinde Antihipertansif Tedavinin Yönetimi - 'Renin-Anjiotensin-Aldosteron Sistem İnhibitörleri'nin Durumu'

COVID-19 Pandemisinde Kardiyak Elektrofizyolojiye Yaklaşım

COVID-19 Pandemisinde Troponin, BNP ve D-Dimer Kullanımı

COVID-19 Pandemisi Sırasında Statin ve Non-steroid Antiinflamatuar İlaç Kullanımı

COVID-19 Deneysel TedavilerininKardiyolojide Kullanılan İlaçlarla Etkileşimi

Yüksek Şüpheli veya COVID-19 Tanılı Hastalarda Kardiyopulmoner Resüsitasyon

COVID-19 Pandemisi Sırasında EKMO Kullanımı

COVID-19 Pandemisi Sırasında Kardiyovasküler Operasyonların Perioperatif Yönetimi

COVID-19 Pandemisi Sırasında Kardiyolojik Hastaların Uzaktan Yönetimi

COVID-19 Pandemisi SırasındaSağlık Çalışanlarında Profilaksi Önerileri-Klorokin/Hidroksiklorokin, Quercetin,Vitamin C, Vitamin D, Çinko