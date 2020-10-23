Covid-19 yayılımını azaltmak için ev ısısı ve nemini hangi değerlerde tutmak gerekir?

MEDİMAGAZİN-Yeni bir çalışma, hem sıcaklığın hem de nemin virüsün hayatta kalmasında ve bulaş riskinde anahtar bir rol oynadığını ileri sürüyor. Geçen hafta yayınlanan çalışmaya göre, SARS-CoV-2 en iyi kuru havada ve düşük sıcaklıklarda hayatta kalıyor. Ancak daha yüksek sıcaklıklarda bile virüs damlacıkları havada nem yoksa çok daha uzun süre yaşayabilir.

Çalışmada araştırmacılar, SARS-CoV-2’nin havada yaşayabilme ömrünü çeşitli farklı sıcaklıklarda ve bağıl nemlerde inceledi. Yüzde 40 bağıl nem ile 10 derecede virüs damlacıkları 27 saat aktif kaldı. Ancak yüzde 65 bağıl nem ile 27 derecede yalnızca 1,5 saat kadar yaşayabildi.

Uzmanlar, ev içi sıcaklığı 20 ila 22 derece arasında, diğer iç mekânlarda da nem oranını yüzde 40 ila 60 arasında tutmanın faydalı olabileceğini belirtti. Araştırmacılar, havanın kurumasına izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Ancak çalışma, sosyal mesafenin soğuk, kuru ve kapalı bir ortamda dış mekâna kıyasla o kadar etkili olmayabileceğini öne sürüyor. Bu tür mekânlarda yayılımı önlemenin en etkili anahtarı ise iyi bir havalandırma sistemi. Buna ek olarak, sosyal mesafe ve maske takmak da oldukça önemli.