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Covid-19'a karşı nikotin tedavisi Fransa'dan sonra Galler'de de gündemde
Galler'de doktorlar nikotinin Covid-19'un tedavisinde kullanılıp kullanılamayacağını resmen test etmeyi planlıyor.
Covid-19'a karşı nikotin tedavisi Fransa'dan sonra Galler'de de gündemde
18 Mayıs 2020 18:35 - Euronews
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Royal Glamorgan Hastanesi doktorları, bazı hastalarda nikotin kullanılarak elde edilen sonuçlarla ilgili bir araştırmayı ocak ayında the British Medical Journal'da yayınladı.

Nikotin tedavisi ile ilgili araştırmaya imza atan doktorlardan Jonathan Davies, "Çin'den gelen bir virüs, daha sonra da İtalya'da yaşanan korkutucu olayları. Bu yüzden kendi araştırmamızı yapıyoruz ve bakabildiğimiz kadar araştırmaya bakıyoruz." dedi.

Gal doktorların araştırmasına göre sigara içen Covid-19 hastalarında, nikotin tüketimi bırakıldığında akciğer koronavirüsten daha çok hasar görüyor. Doktorlar, nikotinin enflamasyona sebep olan elementlerin üretimine müdahil olabileceğini belirtiyor.

The Guardian'ın haberine göre Davies'in bu konuda iletişime geçtiği Cardiff Üniversitesi'nden Profesör Judith Hall, nikotin bantlarının resmen denenmesi için İngiltere'de bulunan fonlara başvurmayı planlıyor. Hall, bu tedavi yönteminin ilginç bir fikir olduğunu ancak değerinin kanıtlanmasının zor olacağını söyledi.

Nikotin tedavisi Fransa'da da gündemde
Profesör Hall, "Denemeleri başlatmak elbette karmaşık ve zaman alacak bir süreç ama denemek zorundayız ve bu krizde mümkün oldukça yeni fikirler geliştirmek zorundayız." dedi.

Daha önce Fransa'da da nikotin bantları ile Covid-19 hastalarına müdahale edilmesi gündeme geldi. Fransa'daki araştırmalara göre sigarada bulunan nikotin tüketiminin koronavirüse yakalanmaya engel olabileceği iddia edildi.

Fransa'da Covid-19'lu hastalara nikotin bantları ile tedavi uygulanması henüz sağlık yetkililerinin onayını bekliyor. Bu süreçte Fransa nikotin bantlarının stoklanmaması için online satışları yasakladı. Eczanelerden nikotin bandı alınmasına ise sınır getirildi.

Anahtar Kelimeler:

nikotin covid-19 galler

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