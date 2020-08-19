Covid-19'a yakalanan aile hekimlerine, maaş kesintisi cezası

Koronavirüs pandemi sürecinde, mücadelenin en ön saflarında bulunan çok sayıda aile hekimi enfekte oldu. Hastanede ya da evlerinde tedavi gören aile hekimlerinin izin ve rapor alma durumlarında ise maaşlarında kesinti yapıldı. Covid-19 pozitif olan aile hekimlerinin maaşlarında yapılan kesintiler ise büyük tepkiye neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) kesintilerin aile hekimleri tarafından 'ceza' olarak algılandığını bildirdi.

VİRÜSE YAKALANAN AİLE HEKİMLERİNE MAAŞ KESİNTİSİ CEZASI

Koronavirüsle mücadele aile hekimlerinin büyük rol oynadığı ifade edilen açıklamada, ''Pandemi sürecinde en ön sahada çalışan aile hekimleri poliklinik hizmetlerine devam ederken aşıları, çocuk, gebe izlemlerini aksatmayarak görevlerine devam etti. Öyle ki hastanelerde kapanan tüm polikliniklerin yükü aile hekimlerine kaldı. Bu süreçte tüm ülkede tam anlamıyla sağlık hizmetini veren hatta bunun üzerine artan iş yükünü sırtlayarak hizmet vermeye devam eden Aile hekimleri oldu.'' dedindi.

AİLE HEKİMLERİ ARASINDA ŞEHİT OLANLAR VAR

Pandemi sürecinde çok sayıda aile hekiminin hastalığa yakalandığı ve bazılarının şehit olduğu belirtilirken, rahatsızlanan hekimlere 'maaş kesinti cezası' verilmesine şu sözlerle tepki gösterildi:

''Aile hekimleri bu kadar yoğun dönemde özverili çalışırken tabii ki Covid-19 hastalığına yakalanan ve maalesef şehit olan aile hekimleri oldu. Ülke genelinde 5 bine yakın aile sağlığı çalışanı hastalık nedeniyle izolasyona alındı, tedavi görenler oldu. Bir taraftan bu kadar öz verili çalışan aile hekimlerine hiç bir ek ödenek yapılmamakla birlikte Corona virüs ile enfekte olan aile hekimleri kendi hastalıkları ile mücadele ederken maaş kesilmesi şoku yaşadılar.''

AHEF 2. Başkanı Dr. H. Yusuf Eryazğan “vicdan” diyerek seslendi. “Halk sağlığı kurumu yetkilerinin bu kadar yoğun çalışan aile hekimlerine, aile sağlığı çalışanlarına ceza vermek için uğraşırken, görevi dışında pandemi ile savaşa hiç bir katkısı olmayan görevleri mevzuat içine koymaya çalışırken her türlü çalışmayı yaptıklarını ama iş Cumhurbaşkanlığı genelgesine uygun bir şekilde aile hekimliği çalışanlarının karantinada idari izinli sayılması, bunun bir meslek hastalığı sayılması, şehit olan sağlık çalışanlarına tazminat ödenmesine gelince "mevzuat uygun" değil dediklerini buna isyan etkilerini belirtti. SayınBakanınvicdanına sesleniyoruz bu kurumunuzun ikiyüzlü tavırları artık tüm çalışanları bezdirdi bunu kurumun başı olarak siz çözmelisiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın genelgesi yerde kalamaz hiç bir sağlık çalışanına sen Covid-19 oldun maaşın kesiliyor denilemez sonuna kadar bu konuyu takip edeceği ve sessiz kalmayacağız” dedi.