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Covid-19’a yakalanan çocuk sayısı artıyor
Yeni tip koronavirüs (Covid-19), Amerikalı çocuklarda ve gençlerde giderek daha fazla görülmeye başladı.
Covid-19’a yakalanan çocuk sayısı artıyor
30 Eylül 2020 12:10 -
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MEDİMAGAZİN-ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), okulların yeniden açılmasının ve diğer faaliyetlerin yeniden başlamasının genç nüfustaki Covid-19 vakalarının artışında önemli bir payı olduğunu belirtiyor.

Amerikan Pediatri Akademisi’nin bildirdiğine göre, Nisan 2020’de genç nüfusta yüzde 2 civarında seyreden vaka oranı şimdilerde ise yüzde 10 civarında

Amerikan Pediatri Akademisi Başkanı Dr. Sally Goza, her ne kadar çocuk ve genç nüfusun hastaneye yatış ve ölüm oranlarının yetişkinlere göre çok daha düşük olsa da, artan sayıların ciddiye alınması gerektiğini ve maske, el yıkama ve sosyal mesafe gibi önlemlerin öneminin altını çizdi. “Çocuklarda yetişkinlere oranla hastalığı daha hafif atlatsa da potansiyel birer taşıyıcıdırlar ve virüsü çevrelerine kolayca yayabilirler.”

Halk sağlığı uzmanları, artışa neden olan en büyük etkenin normal yaşama hızla dönülmesi ve kalabalık ortamlar olduğunu söylüyor.

Bir halk sağlığı uzmanı olan Dr. Leana Wen, üniversite öğrencileri arasında artan vakaların partiler ve kafe-barlarla bağlantılı olduğunu, okul çağı çocuklarının ise toplu oyunlar, spor ve önlemlere uyulmayan diğer aktiviteler nedeniyle virüsü kapma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.
 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 cocuklarda covid

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