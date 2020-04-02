Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Covid-19'a yakalanan emekli doktordan üç tavsiye
Koronavirüs'e yakalanan emekli doktorun tavsiyeleri...
Covid-19'a yakalanan emekli doktordan üç tavsiye
02 Nisan 2020 10:27 - Euronews
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke İtalya'dan gelen son veriler ölüm oranının bu ülkede henüz zirve yapmadığını gösterirken bazı ülkelerde salgın, etkisini yavaş yavaş gösteriyor.

Bu ülkelerden biri de vaka sayısının son günlerde istikrarlı şekilde arttığı İrlanda.

Euronews'e konuşan İrlandalı emekli bir doktor ülkesinin 'en kötüyü yaşamadığını', ancak salgının etkisini geç yaşadıklarını belirtiyor.

Covid-19 teşhisi konulan Ciara Kelly, bu hastalığı yaşayanların neler hissettiğini bilen birisi. Ağır semptomlar göstermeyen Doktor Kelly, 'yine de rahatsız ediciydi' dediği belirtileri iki hafta kadar tecrübe etmiş.

Covid-19 hastalığına yakalananlara 'korkunuz sizinle birlikte yürümesin' çağrısında bulunan Kelly, hastalığın çoğu insan için her ne kadar kötü hissettirse de 'idare edilebilir' olduğunu söylüyor.

Doktor Ciara Kelly, koronavirüse karşı şu üç temel tavsiyede bulunuyor:

  1. İyi değilseniz, kendinizi karantinaya alın. İnsanlardan uzak durun ki virüs daha fazla yayılmasın.
  2. Eğer iyi hissediyorsanız ve temel ihtiyaçlar için evden çıkmak istiyorsanız, sosyal mesafeye dikkat edin. insanların öksürüğünden ya da nefesinden etkilenecek kadar yakın mesafede değilseniz, objelere dokunmuyorsanız virüsü başkalarına bulaştırmazsınız, virüs de size bulaşmaz.
  3. Eğer kırılgan bir yapınız varsa, dışarı çıkmayın. Evde karantinada kalmalısınız.
     

Anahtar Kelimeler:

covid-19 doktor ciara kelly

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.