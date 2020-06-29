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Covid-19'a yakalanan Tunceli Belediye Başkanının sağlık durumu iyiye gidiyor
Covid'e yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği, tedavisine evinde devam edileceği bildirildi.
Covid-19'a yakalanan Tunceli Belediye Başkanının sağlık durumu iyiye gidiyor
29 Haziran 2020 17:09 - AA
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Covid-19 testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'nun tedavisi evinde sürüyor.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınan ve ardından sağlık durumunda olumlu gelişmeler üzerine evine gönderilen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumu iyiye gidiyor.

Maçoğlu, yaptığı açıklamada, 2 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne başvurduğunu ve yapılan testler soncu Covid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı.

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Hastanede Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda tedavisinin tamamlandığını belirten Maçoğlu, "Sağlık durumumun iyiye gitmesi üzerine evimde tedavime devam edilmesi kararı verildi" dedi.

"SAĞLIĞIMIZ DAHA İYİYE GİDİYOR"

Sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini ifade eden Maçoğlu, "Evde benim ve ailemin tedavisi devam ediyor ve gün geçtikçe sağlığımız daha iyiye gidiyor. Artık gündelik işlerimizi kendimiz görüyoruz. Bu süreçte sağlığımızla yakından ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına, bizleri arayıp soran herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MASKE UYARISI

Vatandaşları maskesiz sokağa çıkmamaları konusunda uyaran Maçoğlu, herkesin maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyarak günlük işlerini yapmaları gerektiğini hatırlattı.

Anahtar Kelimeler:

tunceli belediye baskani koronavirus fatih mehmet macoglu covid-19

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