COVID-19’a yakalananların yüzde 11,5'i sağlık çalışanları!

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “İyileştirmeler alkışı hak ediyor ancak pandemi ve çalışan motivasyonumuz açısından her türlü mücadele ve iyileştirme girişimine devam edeceğiz” dedi.

“Maalesef son bir haftada dokuz sağlık çalışanımız hayatını kaybetti alınan her türlü koruyucu önleme rağmen sağlık çalışanlarının büyük bir risk altında olduğu aşikar. Aile hekimliği çalışanlarına detayları bakanlık tarafından belirlenerek verilecek ek ödemenin, Mart ayından bu yana devam eden ve ne kadar süreceği belli olmayan pandemi dönemi için 3 ay süre ile sınırlandırılmış olması, sağlık çalışanlarınca kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Yapılacak ödemenin pandemi süresi boyunca koruyucu sağlık sunumu baz alınarak yapılması gerekliliktir.''



“Raporlu Dönemde Uygulanan Ücret Kesintisinin Kaldırılması Sevindirici”



AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer; “Geçtiğimiz günlerde sıklıkla gündeme getirdiğimiz ve çalışanların mağduriyetine neden olan ücret kesintisinin kaldırılması ise oldukça sevindirici bir sonuç. Covid-19 nedeni ile hasta olan aile hekimliği çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılı sürece ek olarak, Aile Hekimliği ve SGK kanunu gereğince çifte para kesintisi uygulamasına tabi olmuşlardı. Bu kabul edilemez duruma AHESEN olarak itiraz etmiş ve konunun yargıya taşınmasını sağlamıştık. Yeni süreçte, yönetmeliğin 4. maddesi bakanlıkça belirlenen bulaşıcı hastalıklar kaynaklı iş göremez raporlarını çalışma günü olarak saymış ve ücret kesintisini ortadan kaldırmıştır. Bu olumlu değişim, geçmiş süreci kapsamalı ve hastalıktan dolayı para kesintisi yapılanlara ücretleri iade edilmeli ve uygulama sadece Covid- 19 ile sınırlı kalmamalıdır. Bu haliyle bile sürecin en başında yaptığımız talebe verilen olumlu yanıt camiamızda memnuniyet yaratmıştır” dedi.



AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI İŞ GÜVENCESİ OLMADAN GÖREV YAPIYOR



AHESEN olarak sürecin başladığı andan itibaren salgın mücadelesi ve ön saflarda mücadele eden aile hekimliği çalışanlarının moral ve motivasyonunun yüksek tutulması anlamında önermelerde bulunduklarını belirten Dr. Gürsel Özer, pandemi ve çalışan motivasyonu için çalışmalara devam edileceğinin altını çizerek konu ile ilgili iyileştirme önerilerini ekledi. Buna göre:



• Sağlık Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü COVİD 19 konulu 2020’ye 12 sayılı genelgesi iptal edilmeli ve COVİD 19 hastalığı sağlık çalışanları için meslek hastalıkları listesine eklenmelidir. Yaptıkları işten dolayı bu hastalığa maruz kalabilecek diğer çalışanlar içinde hangi durumlarda meslek hastalığı olabileceğinin koşulları belirlenmelidir. Hiçbir koruyucu ekipmanın yüzde yüz koruyucu olamayacağı biliniyor iken COVİD-19 hastalığına yakalanan sağlık çalışanları ve sağlık hizmetlerinde yer alan çalışanlar, hiç bir prosedüre gerek kalmaksızın meslek hastalığına yakalanmış kabul edilmeli, tedavi ve rehabilitasyonları bu doğrultuda sağlanmalı, ölümü halinde ise yasada belirtilen koşullar varisleri ve yakınlarına uygulanmalıdır.

• Pandemi süreci sağlık çalışanlarında psikolojik ve fiziksel yorgunluk oluşturmuş yıpranmalarına neden olmuştur. Yıpranma tüm sağlık çalışanlarını kapsamaktadır. Bu bağlamda yıpranma payı ile ilgili yasal düzenleme gözden geçirilmeli, sadece nöbet tutan çalışanları kapsayan kanun tüm sağlık çalışanlarına yaygınlaştırılmalı, yıpranma süreleri yeniden düzenlenmelidir.

• Aile Hekimliği çalışanlarının iş güvencesi yoktur. Örneğin 180 günü aşan hastalık raporu durumlarında, vatani görevlerini yapmak zorunda kaldıklarında dahi sözleşmeleri feshedilmektedir. Doğum yapan Aile Hekimliği çalışanın ücretsiz izin hakkı yoktur. Aile sağlığı çalışanlarının yer değiştirme hakkı yoktur. Emeklilik hakları yoktur. Öncelikle Aile Hekimliği çalışanlarına iş güvencesi sağlanmalıdır. İş güvencesi, Aile Hekimliği çalışanlarına da 657 sayılı devlet memuru kanunundaki güvenceler sağlanmalı veya 4A kadrosuna geçirilmelidirler.

• Pandemi süreci nedeniyle Aile Hekimlerine verilen okul aşıları gibi görevlendirmeler ve izlemler negatif performans uygulaması kapsamı dışında tutulmalıdır.

• Aile Hekimliği çalışanları yıllar içerisinde hak ediş kayıplarına uğramıştır. Bu kayıplar giderilmeli ve pandemi sürecinden muaf olmak üzere katsayı artışları ile hak ediş kayıpları telafi edilmeli ve tüm süreci kapsayan koruyucu hekimlik uygulamaları bazlı ek ödeme sağlanmalıdır.