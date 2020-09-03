Covid-19’a yakalanmış çocuklar haftalarca virüsü yayabilir

Uzmanlar, çocukların semptomlar bitse dahi virüsü ne kadar süre daha bulaştırmaya devam ettikleri üzerine bir araştırma yaptı. JAMA Pediatrics’de yayımlanan çalışmaya göre, çocuklar hiçbir semptom geliştirmeseler bile veya semptomlar geçtikten çok sonra da Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2 enfeksiyonunu yaymaya devam ediyorlar.

Bulgulara göre, çocukların önemli bir kısmı –asemptomatik hastaların yaklaşık beşte biri ve semptomatik olanların yaklaşık yarısı- 3 hafta sonra bile hala virüs yaymaya devam ediyor.

Her pozitif vaka virüs yaymıyor

JAMA Pediatrics’de yayımlanan çalışmada, Güney Kore’deki 22 hastaneden toplamda 91 çocuk hasta incelendi. Bu kişiler, hastane personeli tarafından 3 günde bir test edilerek bu kişilerin virüsü ne kadar süre sonra daha yaymaya devam ettikleri tespit edildi. Çalışma sonuçlarına göre, belirti göstermeyen vakalar çoğunlukla daha uzun süre virüs yaymaya devam ediyor.

Çalışmadan elde edilen bir diğer ilginç sonuç ise her pozitif vakanın genetiğinde hasta edici partiküller taşımıyor olması. Beri yandan, her negatif vakayı da tamamen ‘sağlıklı’ olarak değerlendirmek doğru değil. Hala hastalık yayabilir.

Washington Çocuk Hastanesi Bulaşıcı Hastalık Bölümünde görev yapan Dr. Roberta DeBiasi, bu gibi çalışmaların yapılmasının viral bulaşma oranını yavaşlatmaya yardım edecek politikalar üretmek için kritik önem taşıdığını dile getirdi.

