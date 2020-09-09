Covid-19’a yakalanmış çocuklarda gastrointestinal semptomlar oldukça yaygın

Birleşik Krallık’ta yakın zamanda yapılan bir çalışmada, ortalama 10 yaşında olan 992 çocuk hasta incelendi. Çalışma sonucuna göre, çocukların yarısında herhangi bir semptom görülmedi. Fakat semptom geliştiren hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ishal, kusma, karın ağrısı, karın krampı gibi gastrointestinal rahatsızlıklar gözlemlendi. Ateş ve baş ağrısı da görülen diğer semptomlardan.

Kraliçe Belfast Üniversitesinde kıdemli öğretim görevlisi ve Royal Belfast Hasta Çocuklar Hastanesinde pediatrik acil doktoru olan Tom Waterfield, bulgulardan çıkarılması gereken en önemli sonucun çocuklarda herhangi bir mide veya bağırsak semptomu görüldüğü takdirde derhal hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi. Ayrıca Waterfield, gastrointestinal semptom görülen çocukların okula gönderilmemesinin daha sağlıklı olacağını da sözlerine ekledi.

King’s College Londra’da araştırma başkanı ve genetik epidemiyoloji profesörü olan Tim Spector, “250 bin çocuktan elde edilen verilere baktığımızda, test sonucu pozitif çıkan çocukların yetişkinlere göre farklı semptomlar geliştirdiğini gördük. Çocuklarda öksürük ve nefes darlığı daha az görülüyor, fakat mide ve bağırsak sorunları özellikle de iştahsızlık çok yaygın. Ateş ise her iki grupta da ortak görülen semptomlardan.” diye belirtti.