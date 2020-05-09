Covid-19'da umut olan hidroksiklorokin işe yaramıyor mu? NEJM'deki bu araştırma ölüm ve entübasyona etki etmediğini gösteriyor!

MEDİMAGAZİN-ABD'de yaapılan bir çalışmada, yeni koronavirüs enfeksiyonu için yaygın olarak kullanılan bir sıtma ilacının yararına dair hiçbir kanıt bulunamadı.

Perşembe günü New England Tıp Dergisi'nde yer alan araştırmaya göre, hidroksiklorokin , New York'taki Columbia Üniversitesi'nde tedavi gören yaklaşık 1376 hastayı kapsayan bir karşılaştırmada ölüm veya entübasyon gereksiniminde azalma sağlamadı.

Her ne kadar gözlemsel verilere dayanarak Türkiye'de ve dünyada, yüz binlerce COVID-19 hastasına net bir kanıt olmadan verilen hidroksiklorokinin bu çalışmayla "her derde deva olmadığı" gösterildi.

Daha önce Fransa'da ve Çin'de küçük hasta gruplarıyla yapılan araştırmalarda hidroksiklorokinin faydasıyla ilgili sonuçlar elde edilirken bu kez New York'ta yapılan randomize kısmen büyük bir çalışmada hidroksiklorokinin COVID-19 hastalarında etkisi incelendi.

Çalışmada hidroksiklorokin kullanımı ile entübasyon veya ölüm riski arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı.

Araştırmacılar çalışma sonuçlarında hidroksiklorokinin tedavi protokolünden kaldırıldığını belirtti.

FDA, ABD Başkanı Başkan Donald Trump’ın günlük basın toplantılarında Koronavirüsünün olası tedavisinde sıkça sözünü ettiği ve hatta ''oyun değiştirici'' olarak tanımladığı sıtma ilacı konusunda doktorları 26 Nisanda kalp ritmi sorunları, aşırı düzeyde düşük tansiyon ve kas ya da sinirlerin zarar görmesi gibi bazı yan etkileri nedeniyle doktorları uyarmıştı.