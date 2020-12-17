Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
COVID-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Çağlı için anma töreni düzenlendi
Ankara'da, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı (50) için görev yaptığı hastanede anma töreni düzenlendi
COVID-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Çağlı için anma töreni düzenlendi
17 Aralık 2020 09:36 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evde karantinaya alınarak tedaviye başladı. Daha sonra durumu ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Çağlı, 8 Ekim'de yoğun bakım ünitesine alındı. Solunum cihazına bağlanan Çağlı, uzun süre yoğun bakımda kaldı. Prof. Dr. Çağlı, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti. Prof. Dr. Çağlı, Ankara'da toprağa verildi. Çağlı için çalıştığı Liv Hospital Ankara’da ise anma töreni düzenlendi. 

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Covid-19’a yenik düştü

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı'nın alanında ilk kez uygulanan teknikler ile gerçekleştirdiği çok sayıda ameliyat işlemi olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

kalp ve damar cerrahisi prof dr kerim cagli covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.