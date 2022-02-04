COVID-19'dan kurtulanlar, 1 yıl sonra fiziksel, zihinsel, bilişsel semptomlar bildiriyor

MEDİMAGAZİN - Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, COVID-19 nedeniyle yoğun bakım ünitesinden taburcu edildikten 1 yıl sonra hastaların fiziksel, zihinsel ve bilişsel semptomlar gösterdiği tespit edildi.

Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Marieke Zegers, "Bu çalışma, yoğun bakım ünitesine kabulün eski COVID-19 hastalarının yaşamları üzerinde ne kadar inanılmaz bir etkisi olduğunu gösteriyor. 1 yıl sonra bile, yarısı yorgun veya işlerine tam olarak devam etmek için enerji eksikliği yaşıyor." dedi.

Araştırmacılar , hastalığın ilk dalgası sırasında COVID-19 ile 11 yoğun bakım ünitesinden birine kabul edilen 246 hasta (ortalama yaş 61, %71.5 erkek; yoğun bakımda kalış, 18 gün) tarafından doldurulan anketleri analiz etti.

Zegers ve meslektaşları JAMA'da hastaların %74.3'ünün fiziksel semptomlar yaşadıklarını, %26.2'sinin zihinsel sağlık sorunlarına işaret eden semptomları olduğunu ve 16,2'sinin fiziksel semptomlar yaşadıklarını tespit etti.

Araştırmacılara göre, ankete katılanların üçte ikisi "COVID-19 için yoğun bakım ünitesi tedavisinin bir sonucu olarak" yeni fiziksel sorunlar yaşadıklarını bildirdi. En sık bildirilen yeni fiziksel semptom güçsüzlük (%38,9), bunu eklem sertliği (%26,3), eklem ağrısı (%25,5), kas güçsüzlüğü (%24,8) ve miyalji (%21,3) izledi. Ayrıca tüm hastaların %17.9'u anksiyete belirtileri, %18.3'ü depresyon belirtileri ve %9.8'i TSSB belirtileri bildirdi.