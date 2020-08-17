COVID-19'dan ölüm oranı, 1918 grip salgınının yaklaşık üçte ikisi

MEDİMAGAZİN-Yeni bir çalışma, 1918'deki ölümcül grip salgınından 100 yıl sonra, COVID-19 salgınının New York'ta ölümcül bir bedel aldığını buldu.

Araştırma JAMA'da yayınlandı. COVID-19 krizinin zirvesinde, New York City'deki ölüm oranının 1918 grip salgınının zirvesindekinden yalnızca yüzde 30 daha az olduğu bulundu.

Araştırmacılar, 1918 ve 2020 yıllarında 61 günün üzerindeki ölümleri inceledi.

1918'de 5.500.000 kişi için 31.589 ölüm meydana geldi, bu da 100.000 kişi başına yaklaşık 287 ölüm anlamına geliyor. 2020'de, New York'taki COVID-19 salgınının zirvesinde, 8.280.000 sakin arasında 33.465 ölüm meydana geldi. Bu, 100.000 kişide 202 ölüm olduğu anlamına geliyor.

Bu, geçen yüzyılın tüm tıbbi ve teknolojik ilerlemelerine rağmen ölüm oranlarında insanlığın çok da ileriye gidemediği anlamına geliyor.

Tarih boyunca alınan önlenler de çok değişmedi: Uzmanlar hala sosyal mesafeyi ve maske takmayı tavsiye ediyorlar.