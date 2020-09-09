Covid-19’la ilişkili olan hastalıklar çocuklarda uzun süreli kalp hasarına yol açabilir

San Antonio’daki Texas Üniversitesinden araştırmacılar, pediatrik multisistem inflamatuar sendromu olan çocuk hastalardan bazılarının ömür boyu kalp hasarına yol açacak hastalıklarla mücadele edebileceğini söyledi. Çalışmanın araştırmacılarından Dr. Alvaro Moreira, bunun SARS-CoV-2 ile bağlantılı yeni bir çocukluk hastalığı olduğunu, birden fazla organ sistemini etkilediği için ölümcül olabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, 1 Ocak - 25 Temmuz arasında dünya çapında doğrulanmış 662 vakayı inceledi. Bu vakaların çoğunda kalp problemleri tespit edildi. Dr. Moreira’nın belirttiğine göre, çocukların neredeyse yüzde 90’ına ekokardiyogram işlemi uygulandı.

Tespit edilen kalp sorunları arasında koroner kan damarlarının genişlemesi, kalbin vücuda oksijenli kanı pompalama yeteneğinin azalması ve hatta vakaların yüzde 10’unda anevrizmalar yer alıyordu.

Bulgulardan elde edilen bir diğer sonuç ise altta yatan herhangi bir sağlık sorunu olan çocukların veya obez veya aşırı kilolu çocukların daha yüksek riske sahip olduklarıydı. Dr. Moreira son olarak, genel olarak hem yetişkinlerde hem de çocuklarda obez hastalarının daha kötü sonuçlara sahip olacaklarını belirtti.