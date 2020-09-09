Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Covid-19’la ilişkili olan hastalıklar çocuklarda uzun süreli kalp hasarına yol açabilir
Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, çocuklarda ortaya çıkan ve Covid-19 ile bağlantılı yeni hastalıkların ciddi ve uzun süreli bir kalp rahatsızlığına yol açabileceği öne sürüldü.
Covid-19’la ilişkili olan hastalıklar çocuklarda uzun süreli kalp hasarına yol açabilir
09 Eylül 2020 14:53 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

San Antonio’daki Texas Üniversitesinden araştırmacılar, pediatrik multisistem inflamatuar sendromu olan çocuk hastalardan bazılarının ömür boyu kalp hasarına yol açacak hastalıklarla mücadele edebileceğini söyledi. Çalışmanın araştırmacılarından Dr. Alvaro Moreira, bunun SARS-CoV-2 ile bağlantılı yeni bir çocukluk hastalığı olduğunu, birden fazla organ sistemini etkilediği için ölümcül olabileceğini belirtti.

Araştırmacılar, 1 Ocak - 25 Temmuz arasında dünya çapında doğrulanmış 662 vakayı inceledi. Bu vakaların çoğunda kalp problemleri tespit edildi. Dr. Moreira’nın belirttiğine göre, çocukların neredeyse yüzde 90’ına ekokardiyogram işlemi uygulandı.

Tespit edilen kalp sorunları arasında koroner kan damarlarının genişlemesi, kalbin vücuda oksijenli kanı pompalama yeteneğinin azalması ve hatta vakaların yüzde 10’unda anevrizmalar yer alıyordu. 

Bulgulardan elde edilen bir diğer sonuç ise altta yatan herhangi bir sağlık sorunu olan çocukların veya obez veya aşırı kilolu çocukların daha yüksek riske sahip olduklarıydı. Dr. Moreira son olarak, genel olarak hem yetişkinlerde hem de çocuklarda obez hastalarının daha kötü sonuçlara sahip olacaklarını belirtti.

Anahtar Kelimeler:

kalp hasari sars-cov-2 cocuk asiri kilolu cocuklar kalp rahatsizligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.