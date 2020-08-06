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Covid-19'la mücadelede bölgesel yasaklar başlıyor... Karantinaya uymayana hapis cezası verilecek!
Koronavirüs vakalarında yeniden binin üzerine çıkılmasıyla yeni önlemler gündeme geldi. Buna göre vaka sayılarının kontrol altına alınamadığı bölgelere özel yasaklar uygulanacak. İl, ilçe, mahalle, köy bazında risk durumuna göre karantina veya sokağa çıkma yasakları ilan edilebilecek.
Covid-19'la mücadelede bölgesel yasaklar başlıyor... Karantinaya uymayana hapis cezası verilecek!
06 Ağustos 2020 09:41 - Hürriyet
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Hürriyet gazetesinin haberine göre; Son dönemlerde tedbir ve kurallara uyulmaması nedeniyle koronavirüs salgınının yayılma hızının artması, yeniden yoğunluk yaşanmasıyla birlikte bölgesel yasaklar gündeme alındı. Salgının seyrine bakılarak her kente özgü olarak risk durumuna göre il geneli, ilçe, mahalle, sokak karantinaları ve gerekli görülmesi durumunda sokağa çıkma yasağı getirilecek.

SOKAK KISITLAMALARI

Başta İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Mardin ve Batman olmak üzere hareketliliğin fazla olduğu, izolasyonun sağlanamadığı kentlerdeki ilçe, semt ve mahallelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilecek. Zaruri ihtiyaçlar ve istisnai durumlar dışında ilçeler arasında geçişler kapatılacak. Risk düzeyi yüksek il veya bölgelerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı da gündeme gelebilecek.

‘BEACH’LER MERCEK ALTINDA

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğini denetimlerin arttırılması konusunda uyarırken, hareketliliğin en fazla olduğu cadde ve sokaklarda, toplu ulaşım alanlarında, sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik, spor ve yürüyüş alanlarında ek tedbirlerin alınmasını istedi. İstanbul ve tatil bölgelerinden yansıyan tekne, kır partileri ile başta beach’ler olmak üzere plaj ve sahillerde oluşan yoğunlukla ilgili de önlemler arttırılacak. Sosyal mesafe kurallarının ihlal edildiği bu tür durumlarda, kurallara uymayanlara ayrı ayrı para cezasının yanı sıra sorumlu kişilere adli işlem de yapılacak. Kurallara uymayan beach mühürlenecek, tekneler ise bağlanacak, sorumlu kişilerle ilgili de adli işlem (2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası) başlatılacak.

KARANTİNAYA UYMAYANA HAPİS

COVID-19 testi pozitif çıkan ve evde karantina altında tedavisine karar verilenler için de sıkı önlemler geliyor. Karantina kurallarının ihlal edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince para cezası kesilirken, ayrıca hastalık yaymak suçundan da Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 195’inci maddesine göre 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Yasağa uymayan ve salgın hastalık yayanlara bu madde kapsamında adli işlemler yapılıyor. TCK’nın 195’inci maddesi şu hükmü getiriyor:

“Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasından sonra tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus bolgesel yasaklar salgin sokak kisitlamalari karantinaya uymayana hapis

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People
1
1) se (uzm dr)
06.08.2020 14:25:25
İnsanları korkutmak /hapse atmak işe yaramayacaktır. Bu işe bilim ile yaklaşmak istiyorsak testleri arttırmalı, aşı bulmak için çabalamalıyız. Kentlere giriş ve çıkışlarda antijen/ antikor testleri yapılmış olması, Almanya da olduğu gibi okullar açılınca da aralıklarla test kontrolleriyle normal hayata geçmeye çalışmalıyız. İnsanları bir yere kapatarak bu işin çözülmediği anlaşılmıştır.
People
2
2) diş hekimi (diş hekimi)
06.08.2020 14:18:17
evde tedavi gören test sonucu pozitif olanlar ve bunların temaslıları evde kalıp karantinaya uymuyorlarsa elektronık kelepçe çözüm olabilir mi acaba
People
3
3) PROF.DR.ATİLLA ARINCI (hukukçu hekim)
06.08.2020 13:48:45
Ekde mevcut 5237 sayılı TCK ile 195. maddeden kimseyi ceza evine sokamazsınız, dava yıllar sürer ve sonuçta HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI,.....
kim korkar yasadan, eğer yaptırım istiyorsan, değiştir yasayı, TCK 195’e erteleme, paraya çevirme ve HAGB yoktur de bak o zaman paşa paşa nasıl
uyuyorlar kurallara......
People
5
4) Ziya (Paşa)
06.08.2020 11:29:59
Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
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